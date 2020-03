Sức khoẻ các bệnh nhân nhiễm COVID-19 diễn biến nặng ở Hà Nội giờ ra sao?

Theo Infonet, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương (TƯ), PGS.TS Phạm Ngọc Thạch cho hay hiện Bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho 46 trường hợp nhiễm COVID-19 , trong đó có 34 người Việt Nam. Bệnh viện cũng đang theo dõi, cách ly 348 ca nghi ngờ nhiễm (có dấu hiệu sốt, ho khan) và đang tiếp tục sàng lọc. Hàng ngày, bệnh viện vẫn tiếp tục lấy mẫu, xét nghiệm cho hàng trăm trường hợp.

Trước đó, như Báo Sức Khỏe Cộng đồng đã đưa tin, hiện có 03 bệnh nhân COVID-19 có diễn biến nặng trong 7 ngày qua, và 42 trường hợp khác đang điều trị tại khoa Virus ký sinh trùng với biểu hiện viêm phổi nhẹ, ho, sốt,... Đối với 3 ca diễn biến nặng điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, PGS Thạch cho hay: "Tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng". 3 bệnh nhân đã kết thúc liệu trình lọc máu và đang được theo dõi sát sao, trong trường hợp bất thường xảy ra sẽ được hội chuẩn chuyên môn.

Bệnh nhân nữ 64 tuổi, người Việt hiện vẫn được duy trì chạy ECMO (máy tim phổi nhân tạo), thở máy. Bệnh nhân vẫn đang trong tình trang nặng, tuy nhiên chỉ số sinh tồn ổn định, tình trạng suy tạng ổn định hơn, chế độ thở máy có dấu hiệu giảm đi so với những ngày vừa qua.

Bệnh nhân người Anh đang điều trị hồi sức tới ngày thứ 9, dấu hiệu sinh tồn ổn định, chế độ thở máy giảm dần, các bác sĩ đang tiếp tục tích cực điều trị, hi vọng bệnh nhân sẽ có tiến triển tốt hơn.

Một trường hợp khác là bệnh nhân 50 tuổi, mới bước sang tuần thứ 2 của ca bệnh nặng. Các bác sĩ cho biết tiên lượng có thể diễn biến nặng hơn nữa, hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi, chỉ số sinh tồn ổn định.

Những bệnh nhân khác đa số trong tình trạng ổn định.

Theo TTXVN, PGS.TS Thạch cũng cho hay những bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị trong giai đoạn 1 ở BV chủ yếu là người trẻ tuổi, còn ở giai đoạn 2 thì bệnh nhân đông hơn, nhiều lứa tuổi. Trong đó có nhiều bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền như tăng huyết áp, suy giảm miễn dịch, đái tháo đường...; hiện BV đã phân luồng, sàng lọc, cách ly người nhiễm, nghi nhiễm riêng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết ngành y tế đang ưu tiên cao nhất cho BV Bệnh Nhiệt đới TƯ để tiếp tục chữa trị các bệnh nhân nặng. PGS Khuê cho hay: "Nhiều nơi đề nghị mua máy thở, máy ECMO nhưng chúng tôi chưa phân bệnh nhân nặng về đó. Hiện tại, ưu tiên hết cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị bệnh nhân nặng. Bệnh viện cần gì chúng tôi tập trung điều động về đây".

Vừa qua, không may một bác sĩ của Khoa Cấp cứu trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nặng nhiều ngày, đã mắc COVID-19. Hai nữ điều dưỡng khác tại BV Bạch Mai cũng đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã trực tiếp đi vào buồng cách ly thăm 3 nhân viên y tế mắc COVID-19, thăm hỏi, động viên và nói rằng "đó chỉ là một tai nạn".

Bộ Y tế mới đây đã thành lập Tổ hội chẩn chuyên môn gồm 30 chuyên gia đầu ngành luôn sẵn sàng hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn các bệnh viện. Tổ hội chẩn chuyên môn vẫn đang cập nhật thường xuyên diễn biến của 3 ca bệnh nặng để sẵn sàng hỗ trợ trong điều trị, giảm nguy cơ thấp nhất bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Chi Nguyễn (t/h)