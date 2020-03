Tình hình sức khỏe của các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tính đến chiều 22/3

Hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 99 ca bệnh dương tính với COVID-19 , trong đó có 17 trường hợp đã điều trị khỏi. Ở giai đoạn 1, chúng ta đã chữa trị khỏi cho 16 ca bệnh, những người này đều đã được ra viện. Bệnh nhân thứ 18 mới đây đã 3 lần xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới, sức khỏe bình thường, không còn ho, sốt. Bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Ninh Bình sang Bệnh viện đa khoa Thái Bình theo dõi Sức Khỏe

Bệnh nhân thứ 18 có kết quả 03 lần âm tính với COVID-19

Những bệnh nhân còn lại đang được điều tri, cách ly tại 11 cơ sở y tế khác trên cả nước. Bộ Y tế cho biết nhìn chung tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định. Đa phần các bệnh nhân đã bớt ho hoặc không ho, không sốt, không khó thở, chụp X-quang phổi đều bình thường. Còn số ca bệnh có dấu hiệu viêm phổi qua xem phim X-quang hay viêm phổi tiến triển đều đang được điều trị theo phác đồ điều trị viêm phổi

Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang tiếp nhận điều trị cho 36 ca bệnh, trong đó có 22 ca là người Việt Nam, 14 bệnh nhân người nước ngoài. Những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19 là BN25, BN59 và BN72; các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với COVID-19 là BN17, BN24 và BN27.

BV còn điều trị cho 02 trường hợp nặng, trong đó có 1 bệnh nhân có tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh nên đã được thống nhất chỉ định can thiệp ECMO. Bộ Y tế liên tục tổ chức hội chẩn chuyên môn các chuyên gia hàng đầu về hồi sức, hô hấp, tim mạch... và lập tổ Hội chẩn chuyên môn gồm 30 chuyên gia đầu ngành để có thể hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn đối với các trường hợp ca bệnh nặng kịp thời.

Nhiều ca bệnh nhiễm COVID-19 khác trên cả nước cũng đã ghi nhận âm tính từ 1-2 lần. Đa phần cách bệnh nhân đang được điều trị có diễn biến sức khỏe tốt lên, tiên lượng tốt.

Chiều 22/3, Bộ Y tế tiếp tục thông báo vừa ghi nhận thêm bệnh nhân thứ 99 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, sau khi công bố 4 ca nhiễm cũng tại TP.HCM cùng chiều trước đó. Bệnh nhân thứ 99 (BN99) là nam giới, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là du học sinh từ Pháp về, có địa chỉ thường trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Chi Nguyễn (t/h)