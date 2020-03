Tình hình sức khỏe của tiếp viên chuyến bay VN0054 có nhiều hành khách nhiễm COVID-19

Hiện tại Vietnam Airlines đang có 213 cán bộ, nhân viên được cách ly, theo dõi sức khỏe do tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Theo Người lao động, tính đến chiều ngày 8/3, Vietnam Airlines hiện đang có 213 cán bộ, nhân viên được cách ly, theo dõi Sức Khỏe do tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm COVID-19 hoặc trở về từ vùng dịch. 213 người này gồm 33 người cách ly tập trung, 180 người đang cách ly tại nhà.

Cụ thể, trong chuyến bay VN0054 từ London, Anh về sân bay Nội Bài, Hà Nội - chuyến bay có nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 N.T.H.N. (SN 1993, trú ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) có 58 người phục vụ chuyến bay bị cách ly (bao gồm cả 23 nhân viên kỹ thuật lên cabin máy bay). Trong đó, 11 tiếp viên được cách ly tập trung tại Bệnh viện , 47 người tự cách ly tại nhà, toàn bộ đều có sức khỏe bình thường. Ngoài ra còn có 110 người tiếp xúc với tổ bay phục vụ chuyến bay này đang được cách ly tại nhà, sức khỏe đều không có biểu hiện bất thường.

Khử trùng máy bay có bệnh nhân thứ 17 và bệnh nhân thứ 21

Trước đó, trên chuyến bay đi Siem Reap - TP HCM - Nagoya ngày 4/3 cũng phát hiện hành khách người Nhật Bản mắc COVID-19. Sau đó, 43 cán bộ, nhân viên hàng không phục vụ trên 2 chuyến bay chuyến bay VN814 từ Siem Reap (Campuchia) về TP HCM và VN340 từ TP HCM đi Nagoya (Nhật Bản) đã bị cách ly. 23 người được cách ly tập trung, 20 người khác cách ly tại nhà, toàn bộ đều có sức khỏe bình thường.





Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Ngày 8/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra đã chủ trì cuộc họp. Theo đó, Phó thủ tướng cho biết trong 2 ngày, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn 2 phòng chống dịch COVID-19 khi ca bệnh thứ 17 xuất viện.Đây là giai đoạn khó khăn hơn giai đoạn đầu khi dịch bệnh lan ra hơn 100 nước. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh, chúng ta đã lường trước mọi tình huống, có kịch bản sẵn sàng ứng phó, ngay cả khi có hàng nghìn ca nhiễm. Vì vậy, những ngày tới đây nếu có vài chục, vài trăm ca nhiễm cũng không có gì bất ngờ.

Tính đến sáng 9/3, theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, nước ta vừa có 11 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1 người tại Hà Nội và 10 du khách nước ngoài. Những trường hợp mắc bệnh mới đều bay trên chuyến bay VN0054 từ London về Việt Nam sáng 2/3, là chuyến bay có bệnh nhân thứ 17 tại việt Nam đi. Như vậy chỉ trong vài ngày, Việt Nam đã ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính với virus corona, nâng tổng số người nhiễm lên 30 người. Trong đó có 16 ca đã được chữa khỏi và xuất viện, 0 ca tử vong, các trường hợp còn lại đều đang được cách ly, điều trị.

Chi Nguyễn (t/h)