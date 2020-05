Tình hình sức khỏe mới nhất của 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng ở Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến sáng 4/5 cả nước đã ghi nhận tổng cộng 271 người mắc COVID-19. Trong số đó, 219 người đã được điều trị khỏi và xuất viện, 52 ca vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.



Hầu hết các trường hợp trong 52 ca này đều có Hầu hết các trường hợp trong 52 ca này đều có Sức Khỏe ổn định, riêng chỉ có 3 bệnh nhân nặng có diễn biến phức tạp hơn là bệnh nhân 19 (BN19), bệnh nhân 91 (BN91) và bệnh nhân 161 (BN161).



Báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ngày 4/5 cho thấy, BN19 và BN161 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh; BN 91 là nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Cụ thể, tình hình sức khỏe mới nhất của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng như sau:



BN91: Bệnh nhân nam, là phi công 43 tuổi người Anh. Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân vẫn nằm yên/an thần, không sốt, ngưng thuốc vận mạch.



Báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho thấy, sáng nay, bệnh nhân có tràn khí màng phổi phải, chảy máu nơi ống dẫn lưu màng phổi, không ghi nhận chảy máu nơi khác. Kết quả siêu âm phổi cho thấy, mặt trước phổi phải còn hình ảnh tràn khí màng phổi. Phổi trái thùy dưới còn đông đặc, không có dịch màng phổi trái.



Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản; ECMO; Lọc máu; Kiểm soát Rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.



Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, kết quả xét nghiệm lần gần đây nhất ngày 3/5 của bệnh nhân này đã âm tính với SARS-CoV-2.



BN19: Bệnh nhân nữ, là bác gái của BN17. Hiện tại, bệnh nhân thở máy mở khí quản, thông khí 2 bên rõ, ran nổ 2 bên giảm. Bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, cơ lực cải thiện không có phù trên lâm sàng, đỡ trào ngược, da niêm mạc hồng. Trong ngày bệnh nhân không bị sốt.



BN19 từng trải qua những ngày tháng nguy kịch, phải can thiệp ECMO liên tục từ 19/3. Tuy nhiên từ sau 6/4 bệnh nhân này đã không còn phải phải can thiệp ECMO do sức khỏe có nhiều tiến triển tích cực. Đến thời điểm hiện tại, đây là bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị lâu nhất ở nước ta.

BN161: Là bệnh nhân nhiều tuổi nhất - 88 tuổi, quê Hưng Yên. Giống như BN19, bệnh nhân này cũng đang thở máy qua mở khí quản, thông khí 2 bên rõ, không ran, đờm ít, đặc.



Bệnh nhân cũng đã đỡ phù vùng cánh tay (T), mí mắt; Bệnh nhân ăn qua sonde; tiểu qua sonde. Da niêm mạc kém hồng. Bệnh nhân hiện không sốt. Bệnh nhân tiếp tục được tập thở, cơ lực khá, tim nhịp xoang, tần số tim 83-108 chu kỳ/phút, huyết áp trung bình 76-108 mmHg.



Bệnh nhân có giao tiếp chậm khi gọi hỏi, vẫn liệt cứng nửa người trái và được tập vận động thụ động 2 lần mỗi ngày. Trước đó, bệnh nhân được chuyển từ khoa Thần kinh, Bệnh nhân có giao tiếp chậm khi gọi hỏi, vẫn liệt cứng nửa người trái và được tập vận động thụ động 2 lần mỗi ngày. Trước đó, bệnh nhân được chuyển từ khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai sang khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngày 25/3 với chẩn đoán chảy máu não thất, phát hiện tăng huyết áp 2 tuần, chụp CT phổi có tổn thương phổi trái.



Tới 28/3, BN161 có xu hướng tổn thương phổi tăng hơn. Đến 2/4, bệnh nhân này phải thở oxy, sau đó mở nội khí quản và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực, được chỉ định thở máy.



