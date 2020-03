Tình hình sức khỏe nữ bệnh nhân số 17 nhiễm COVID-19: Viêm phổi kẽ, biểu hiện nặng

Trước khi phát bệnh, bệnh nhân số 17 từng sang London (Anh) để thăm chị gái và cùng người này sang Milan (Italy) và Paris (Pháp) để dự show thời trang. Đáng chú ý, đến thời điểm này, tại Italy đã xác định đồng thời có 4 biển chủng của virus SARS-CoV-2, khác với 2 chủng S và L của virus được xác định tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Bệnh nhân số 17 có biểu hiện bệnh nặng hơn những ca bệnh khác đến từ Anh. Ảnh: Thanh Niên

Được biết, ngày 1/3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau mỏi người nhưng không rõ sốt. Bệnh nhân lên máy bay số hiệu VN54 của Vietnam Airlines từ London về Việt Nam, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3.

Ngày 5/3, bệnh nhân xuất hiện sốt (38 độ C), ho nhiều, có đờm, mệt mỏi nên đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở Yên Ninh, Ba Đình. Sau khi được chẩn đoán viêm phổi, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để theo dõi, xét nghiệm COVID-19. Kết quả trả về lúc 18h ngày 5/3 cho thấy nữ bệnh nhân dương tính với chủng mới virus SARS-CoV-2.

Tối 6/3, bộ y tế xác nhận bệnh nhân N.H.N. chính thức trở thành ca nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam và là ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở Hà Nội.

Tin tức tình hình dịch COVID-19 mới nhất, tính đến chiều 11/3, Việt Nam đã ghi nhận 35 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, từ ngày 23/1-5/3 ghi nhận 16 trường hợp mắc và đều đã được chữa khỏi, từ ngày 6/3 đến nay ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc mới trong đó có 8 người Việt Nam và 11 người nước ngoài.

