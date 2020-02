Tình hình 'tâm dịch' Hàn Quốc qua lời kể của người Việt nơi xứ người

Anh Vũ Đức Huy (quê TP.HCM), hiện đang là học viên cao học tại TP. Daegu - tâm dịch của Hàn Quốc . Anh cho biết, thời điểm COVID-19 mới xuất hiện tại Hàn Quốc, anh không quá lo lắng nhưng ra đường vẫn xịt cồn, bịt khẩu trang. Thế nhưng càng về sau, số người nhiễm virus càng tăng vọt, nhà anh chỉ cách nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa vài trăm mét, nên nỗi sợ hãi càng sâu sắc hơn.



Khi Hàn Quốc ghi nhận 20 người nhiễm COVID-19, một số người ở Daegu vẫn ra đường mà không đeo khẩu trang trong khi ở Việt Nam đang "cháy hàng". Đến bây giờ, nhiều người đã ý thức đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhưng khi bước vào khuôn viên trường học vẫn có một số người Hàn không đeo vì cho rằng ở trong đây là an toàn.

Khác hẳn với khung cảnh tấp nập, chen chúc trước đó, đường phố Daegu giờ vắng tanh, các hàng quán đều đóng cửa. Bệnh viện nơi anh Huy làm việc, các y bác sĩ đều rất khẩn trương. Người dân ít đến khám khiến Khác hẳn với khung cảnh tấp nập, chen chúc trước đó, đường phố Daegu giờ vắng tanh, các hàng quán đều đóng cửa. Bệnh viện nơi anh Huy làm việc, các y bác sĩ đều rất khẩn trương. Người dân ít đến khám khiến Bệnh viện vắng hơn, người cảm nhẹ thì tự mua thuốc để nhường giường bệnh cho những người có dấu hiệu bệnh nặng. Đội ngũ nhân viên kiểm soát chặt chẽ người ra vào, yêu cầu khai báo lưu trú đầy đủ.



Trong tình hình dịch bệnh, người Việt ở Daegu liên lạc qua mạng, cập nhật thông tin ừ các nguồn tin chính thống cũng như thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn. Khi dịch mới xuất hiện, anh Huy rất muốn về nước nhưng phải ở lại vì đề tài nghiên cứu sinh lên tiến sĩ mới được 90%. Anh cũng thử lên mạng tìm mua vé máy bay nhưng đều hết vé. Do đó, anh tự bảo vệ bản thân mình đúng cách để phòng ngừa dịch bệnh.

Anh Huy cùng bao nhiêu người Việt ở đây đều tự trấn an mình, nếu tình hình nguy cấp thì Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đưa họ trở về.



Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, đặc biệt ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, đặc biệt ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội (LĐ-TB-XH) Đào Ngọc Dung vừa yêu cầu các đơn vị có liên quan xây dựng chi tiết các kịch bản ứng phó và gửi về Bộ chiều 24/2.



Theo Người Lao Động, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm lao động ngoài nước và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động tại các thị trường ngoài nước, đặc biệt là các thị trường có số lượng lớn lao động Việt Nam làm việc như Hàn Quốc, Nhật Bản, trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.

Theo đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước cần rà soát, thống kê cụ thể số lượng lao động đang làm việc tại các thị trường chi tiết tới từng địa phương, khu vực. Đồng thời, nêu các phương án hỗ trợ người lao động tại nước ngoài, hỗ trợ người lao động về nước; cách ly, chữa bệnh khi người lao động về nước (phương án theo quy mô lao động, như dưới 1.000 người, từ 1.000 - 5.000 người, từ 5.000 - 20.000 người…).



