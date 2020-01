Tình huống tuyển thủ Nhật Bản Rinne bật khóc trong siêu trí tuệ Việt Nam

Cụ thể, trong tập 12 "Siêu trí tuệ Việt Nam" thì Mai Tường Vân và Gia Hưng là 2 thí sinh tiếp theo ra quân đối đầu với 2 đỉnh cao trí tuệ đẳng cấp thế giới là Johannes Mallow - cao thủ trí nhớ người Đức và cô bé 14 tuổi Rinne Tsujikubo - hiện tượng tính nhẩm nổi tiếng đến từ Nhật Bản . Trong đó, phân đoạn thi đấu của tuyển thủ Nhật Bản Rinne và cậu bé Gia Hưng được chú ý hơn cả. Đặc biệt trước đó, qua đoạn giới thiệu tập 12 được phát lúc 20h hôm nay (11/1), cô bé Rinne bỗng bật khóc sau vòng thi đầu tiên và phải tạm dừng ghi hình khiến nhiều người tò mò.

Trước đó, tuyển thủ Nhật Bản từng chia sẻ lý do tham gia "Siêu trí tuệ Việt Nam" như sau: "Vì em đã tham gia giải đấu ở Trung Quốc, em thấy rất vui. Hơn nữa khi tham gia sẽ giúp em nâng cao năng lực bản thân mình, nên em nhận lời thi đấu ở Việt Nam lần này".



Được biết, trong vòng thi đấu, Rinne Tsujikubo và Gia Hưng sẽ tranh tài qua 3 vòng thi với thang điểm tăng dần. Vòng 1 với thử thách cộng trừ siêu tốc, số điểm đạt được là 1 điểm. Theo đó, mỗi tuyển thủ sẽ có 2 lượt lựa chọn đề thi tương đương 4 lượt thi đấu. Trong lượt lựa chọn của mình, tuyển thủ sẽ đưa ra quyết định số lượng chữ số, thời gian hiển thị dãy số và phép tính, số lượng sao tương ứng tùy theo từng hạng mục. Hạng mục có 3 chữ số tương ứng 1 sao, 4 chữ số là 2 sao và 5 chữ số là 3 sao. Sau 4 lượt lựa chọn, tuyển thủ nào có số sao cao hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc vòng 1 và nhận được 1 điểm.



Gia Hưng và Rinne Tsujikubo.

Đến vòng 2 là phép nhân và khai căn đối đầu, luật thi sẽ có chút thay đổi. Theo đó, Rinne thực hiện phép tính nhân còn Gia Hưng thực hiện phép khai căn. Các phép tính được sắp xếp đối xứng, tương ứng với số sao từ 1-4, mỗi tuyển thủ có 2 lượt luân phiên đưa ra lựa chọn và thời gian thực hiện phép tính không quá 12 giây.





Còn vòng 3, cả 2 tuyển thủ cùng thực hiện 5 lượt phép tính chia với độ khó tăng dần tương ứng với số Ngôi Sao từ 1 đến 5. Ai muốn trả lời trước sẽ nhấn chuông giành quyền, đoán sai sẽ tặng sao cho đối thủ. Sau 5 lượt thi, tuyển thủ nào có số sao cao hơn sẽ giành được 3 điểm chung cuộc ở vòng thi đấu cuối cùng này.

Tuy nhiên, mới chỉ sau vòng 1, tuyển thủ người Nhật Bản bỗng dưng bật khóc và phải tạm dừng ghi hình. Từ cảnh tượng này trong trailer tập 12, nhiều người đồn đoán rằng, có thể cô bé Rinne đã thất bại trước Gia Hưng nên mới không giữ được bình tĩnh và bật khóc. Không ít người tin tưởng vào giả thuyết này vì bình thường Rinne rất mạnh mẽ và bản lĩnh, có lẽ chỉ có thua cuộc cô bé mới có hành động như vậy.

Nhiều người đồn đoán về tình huống Rinne Tsujikubo bật khóc.

Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến tin rằng, Rinne Tsujikubo khóc có lẽ vì lần đầu tiên xuất hiện ở sân khấu mới nên còn áp lực hoặc vì lý do nào khác, còn nói về tài năng thì cô bé sẽ luôn giữ vững phong độ và thành tích của mình.



