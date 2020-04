Tính năng mới của Facebook giúp người dùng 'cai nghiện' mạng xã hội

Trong bản cập nhật mới, Facebook đã cho ra mắt tính năng có thể giúp người dùng quản lý tốt thời gian sử dụng mạng xã hội của mình hơn. Tính năng mới này có tên là Quiet Mode (Chế độ Im lặng). Khi kích hoạt tính năng này, Facebook của người dùng sẽ không thông báo tin tức mới nào trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhờ đó, người dùng Facebook có thể tập trung hơn vào những việc quan trọng khác trong cuộc sống thay vì tốn quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Nếu cố mở ứng dụng khi chế độ Quiet Mode đang được kích hoạt, người dùng sẽ nhận được lời nhắc đi kèm bộ đếm giờ hiển thị thời điểm mà chế độ này sẽ kết thúc. Dù vậy, nếu muốn, người dùng vẫn có thể chọn tắt hoặc bỏ qua tính năng Quiet Mode trong 15 phút.

Đại diện Facebook cho hay chế độ Quiet Mode ra đời dựa trên công cụ quản lý thời gian mà MXH này từng ra mắt trước đó vào năm 2018. Công cụ này sẽ cho phép người dùng đặt giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng, cũng như khả năng tắt mọi thông báo trong một khoảng thời gian ngắn.

Facebook hi vọng chế độ này sẽ giúp người dùng Facebook giảm bớt thời gian sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ - những người có thói quen liên tục nhìn vào điện thoại để xem có nhận thông báo mới từ Facebook hay các mạng xã hội khác hay không.

Một nghiên cứu của tớ New York Times cho biết, những thông báo mới trên điện thoại đã khiến người dùng có nhu cầu mở lại ứng dụng MXH và tiếp tục đắm chìm vào thế giới ảo hàng giờ liền. Tình hình này đang trở nên nghiêm trọng khi gần đây nhiều người ở nhà tránh dịch COVID-19 và không làm gì ngoài lướt Facebook hay các mạng xã hội khác.

Ở thời điểm này, chế độ Quiet Mode chưa có sẵn với tất cả người dùng Facebook. Bạn có thể thử kích hoạt chế độ này bằng cách vào phần Cài đặt và quyền riêng tư > Cài đặt > Thông báo > Cài đặt thông báo.

Chi Nguyễn (t/h)