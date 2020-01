Tình tiết gây tranh cãi tập 45 'Hoa hồng trên ngực trái': Người lớn có thể hiến tạng cho trẻ nhỏ?

Bộ phim "Hoa Hồng Trên Ngực Trái" đang đi đến giai đoạn cuối với nhiều tình tiết éo le, khó lường. Diễn biến mới nhất trong tập 45 phim, bé Bống - con gái lớn của Thái và Khuê phẫu thuật tim không thành công, tính mạng nguy hiểm.

Không còn cách nào khác, Thái âm thầm hiến trái tim cho con

Đoạn phim được đánh giá là hết sức nhân văn lấy đi nước mắt của nhiều người. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng bày tỏ nghi vấn về tính khoa học, hợp lý của chi tiết này. Liệu rằng, một người lớn trưởng thành lại còn mắc ung thư giai đoạn cuối có thể hiến tim cho một co bé mới 10 tuổi?



Người lớn có thể hiến tạng cho trẻ em không?



Trước hết cần phải hiểu, tiêu chí hàng đầu để lựa chọn tạng ghép là phải phù hợp với thể trạng của người nhận tạng. Về việc người lớn hiến tạng cho trẻ em đã từng ghi nhận trong y văn thế giới và cả Việt Nam.



Tương tự, bác sĩ Sadowsky cho hay từng có những trường hợp nội tạng của người lớn có thể ghép cho trẻ em, như thận hoặc một phần gan (khoảng 20% vì gan có thể tái tạo và tiếp tục phát triển qua thời gian).



Tuy nhiên với ghép tim hay phổi, yêu cầu về kích cỡ nội tạng còn cần thiết hơn nữa. Rất ít ca ghép phổi, ghép tim giữa người lớn và trẻ nhỏ từng được ghi nhận. Mặt khác, phải kể tới nội tạng của nam giới bao giờ cũng có kích thước lớn hơn nội tạng nữ giới nên tỷ lệ khớp rất khác nhau.



Trên thế giới và thậm chí tại Việt Nam từng ghi nhận một số ca ghép tạng thành công từ người hiến trưởng thành và người nhận là trẻ nhỏ hay thiếu niên. Ví dụ, năm 2017, bé Nguyễn Thành Đạt (10 tuổi) được nhận trái tim từ người hiến 34 tuổi mắc u gan. Một trường hợp khác là bé gái Hà Ngọc Chi (10 tuổi) được cấy ghép trái tim của một người đàn ông 37 tuổi. Không chỉ tim, trẻ em có thể cấy ghép nhiều bộ phận khác từ người trưởng thành như phổi hay gan, tháng 12/2018, bệnh nhân Nguyễn Văn Đức 17 tuổi mắc bệnh mô bào phổi đã 5 năm, thể trạng suy kiệt được cấy ghép 2 lá phổi của anh Dương Hồng Quý (34 tuổi, bị chết não)...



Như vậy, có thể thấy khả năng ghép tạng từ người lớn cho trẻ nhỏ hoàn toàn có thể xảy ra. Căn cứ vào thể trạng người bệnh, các bác sĩ sẽ thực hiện hàng loạt các xét nghiệm để biết tạng có phù hợp với người nhận hay không.



Người ung thư có được hiến tạng?



Trong y khoa hiện nay có hai nguồn hiến tạng chính là từ người sống và người chết. Nguồn hiến tạng chính là từ người chết não trong khi người sống thường hiến một phần tạng của mình như một phần lá gan, một quả thận hay một phần phổi...



Thực tế tại Việt Nam rất nhiều bệnh nhân ung thư vẫn đăng ký hiến mô tạng sau khi chết, phổ biến nhất là hiến giác mạc.

Theo quy định tại Việt Nam hiện nay, người chỉ được hiến tim khi đã rơi vào trạng thái chết não. Theo Trung tâm điều phối và ghép tạng quốc gia, tại 1 số nơi trên thế giới, tạng của 1 bệnh nhân ung thư chết não hiến tặng có thể được ghép cho 1 bệnh nhân ung thư chờ tạng. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện không tiếp nhận tạng của bệnh nhân ung thư.

Your browser does not support HTML5 video.

Kỹ thuật bơm máu giúp trái tim hồi sinh khỏe mạnh ngay cả khi được đưa ra khỏi cơ thể người, giúp kéo dài thời gian chờ ghép tạng. Video: Đại học Duke (Mỹ)