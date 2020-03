Hé lộ đường đi của số tiền 750 triệu đồng mà nghi can trộm sau khi giết 2 người ở chùa Quảng Ân

Công an tỉnh Bình Thuận cùng với Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết quan trọng trong vụ án. Trong đó, Công an đang làm rõ những tình tiết liên quan đến số tiền 750 triệu đồng mà nghi can Nguyễn Thanh Tâm trộm tại chùa Quảng Ân (thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Trong quá trình điều tra, Công an đã thu giữ 750 triệu đồng mà Tâm lấy sau khi sát hại thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi), phật tử Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người đi làm công quả tại chùa) và làm trọng thương bà Nguyễn Thị Phượng (44 tuổi, mẹ ruột của nạn nhân Yến).

Công an thu giữ số tiền Tâm trộm sau khi tấn công các nạn nhân

Hành trình phân tán, cất dấu số tiền trên được Nguyễn Thanh Tâm thực hiện như sau: Tâm cầm 250 triệu đồng giấu vào trần nhà ở thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân). Một phần khác thì dùng để trả nợ (số tiền trên đã được những người chủ nợ chủ động mang đến Công an giao nộp). Tâm mang tiền trả nợ cho chủ bán vật tư, thiết bị điện, phân bón, ống nước… khi Tâm mua để làm 500 trụ trồng thanh long.

Theo nguồn tin của plo.vn, thời điểm bị bắt, Tâm chỉ khai với cơ quan điều tra là đã lấy 3 chiếc điện thoại, 2 chùm chìa khóa, vòng hạt rồi trốn khỏi hiện trường. Tuyệt nhiên, Tâm không đả động gì đến số tiền 750 triệu đồng hắn đã trộm từ phòng của thượng tọa Lộc.

Nhận định trong lời khai của Tâm có nhiều điểm gian dối nên cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai liên tục buộc Tâm phải cúi đầu khai báo những tình tiết kinh hoàng trong vụ án trên. Mặt khác, Ban chuyên án cũng tiến hành điều tra và xác định được, Tâm là Phật tử của chùa Quảng Ân, nhà gần chùa nên thường xuyên vào chùa nói chuyện với hai sư thầy là Thích Nguyên Lộc và Thích Nguyên Tịnh.

Công an áp giải Tâm đi thu giữ tang vật

Như thường nhật, chiều ngày 22/3, Tâm đến chùa chơi và biết sư thầy Thích Nguyên Tịnh sẽ đi TP Hồ Chí Minh thăm người thân nên nghĩ đây chính là thời cơ đột nhập vào chùa để ăn trộm tài sản.

Biết thượng tọa Thích Nguyên Lộc có tiền sử bệnh tim nên trước khi đi xa, sư Thích Nguyên Tịnh đã nhờ mẹ con bà Nguyễn Thị Phượng đến chùa làm công quả và ngủ lại phòng trường hợp Sức Khỏe của thượng tọa Lộc có vấn đề bất trắc.

Đúng theo dự tính trong đầu, rạng sáng ngày 23/3, Tâm mang theo khúc cây lẻn vào chùa Quảng Ân giật cửa phòng ngủ sư thầy Thích Nguyên Lộc và tuyệt nhiên không biết phòng bên cạnh có mẹ con bà Phượng. Nghe thấy tiếng động bên phòng thượng tọa, mẹ con bà Phượng tỉnh dậy đi sang kiểm tra thì bị Tâm tấn công.

Tâm đánh các nạn nhân gục tại chỗ rồi lấy đi 2 chùm chìa khóa, 3 chiếc điện thoại, vòng hạt. Bên cạnh đó, Tâm còn mở tủ của thượng tọa Lộc lấy đi 750 triệu đồng và một số tiền dola Mỹ, Úc.

Gây án xong, Tâm cầm đồ ăn trộm và khúc gỗ hung khí ra khỏi chùa đi đến khu nghĩa địa của thị trấn Tân Ngĩa gần đó. Tại đây, Tâm vứt khúc gỗ, đốt chiếc túi xách và mang số tài sản trộm được về nhà. Tâm còn bình thản giặt quần áo, đi nghỉ ngơi.

Tang lễ thượng tọa Lộc



Đến trưa cùng ngày, Tâm mang tiền đi trả nợ cho các chủ nợ trong địa phương. 250 triệu trong số đó Tâm mang giấu lên trần nhà. Tiếp đó, hắn chạy xe máy sang phường Long Thạnh Mỹ (quận 9, TP Hồ Chí Minh) – nơi vợ đang thuê trọ và chuyển vào tài khoản vợ 100 triệu đồng.

Về tình tiết 750 triệu đồng mới được phát hiện gần đây là do hành vi gây án của Tâm quá kín kẽ. Hơn nữa trong chùa không ai hay biết, thượng tọa Thích Nguyên Lộc có tiền và nơi cất giấu tiền của ông.

Sau khi sát hại các nạn nhân, Tâm lấy chùm chìa khóa của thượng tọa Lộc mở tủ trộm tiền rồi khóa lại như cũ nên bước đầu khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra không phát hiện sự xáo trộn, lục lọi bên trong căn phòng.

Đến thời điểm hiện tại, Công an đã thu giữ gần như đầy đủ các tang vật trộm cắp, hung khí gây án. Song Công an vẫn đang mở rộng điều tra để làm rõ hơn những tình tiết khác trong vụ án để xử lý đúng tội trạng của Nguyễn Thanh Tâm.

Vụ án này được dư luận Bình Thuận đặc biệt quan tâm

