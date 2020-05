Tiết lộ danh tính nạn nhân chết cháy trên xe ô tô của Bí thư xã ở Đắk Nông

Như đã đưa tin, chiều ngày 10/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh bắt tạm giữ đối với ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về vụ thi thể chết cháy trên xe của ông này, xảy ra tại đoạn quốc lộ 28, xã Đắk Som.

Sau quá trình đấu tranh, lấy lời khai, cơ quan chức năng xác định được nạn nhân chết cháy trên xe bán tải mang BKS 51C-715.XX là do ông Minh sở hữu là Trần Nho Vương (25 tuổi, ngụ tại huyện Lâm Hà – cháu vợ của Minh).

Chiếc xe bán tải bị cháy rụi bên trong có thi thể anh Vương

Ở một diễn biến liên quan, vào thời điểm phát hiện chiếc xe bán tải cháy rụi, người nhà ông Minh cùng lãnh đạo UBND xã Liên Hà đã nhiều lần gọi điện vào số di động cá nhân của ông Minh nhưng không liên lạc được.

Người nhà cũng cho biết, chiếc ô tô này được ông Minh thường xuyên sử dụng, hay đi từ xã Liên Hà sang huyện Đắk G’Long làm vườn vào cuối tuần. Từ đó xác định, thi thể trong xe là ông Minh nên đề nghị cơ quan chức năng bàn giao thi thể lại cho gia đình đưa về an táng sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi xong.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ông Minh vẫn còn sống và nạn nhân trên xe không phải ông Minh. Tiến hành điều tra sâu, Công an phát hiện, ông Minh đang lẩn trốn ở Bình Phước nên đã bắt giữ, di lý về phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra tổ chức khám xét nhà ông Minh

Sau đó, cơ quan điều tra đã đưa ông Minh về nhà ở thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà để tổ chức khám xét. Sự việc trên thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi.

Về diễn biến ban đầu của vụ việc, khoảng 7h ngày 4/5, người dân đi trên quốc lộ 28 đoạn qua thôn Bon B'nơr thì phát hiện xe bán tải bị cháy trơ khung. Phần đầu chiếc xe bán tải nằm sát mép đường bên phải, toàn bộ các thiết bị máy móc bị cháy rụi, hư hỏng hoàn toàn.

Khi lại gần kiểm tra thì phát hiện bên trong xe có một thi thể bị cháy đen, biến dạng nên nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương. Theo người dân, chiếc xe di chuyển trên quốc lộ 28 hướng Đắk Nông đi Lâm Đồng. Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường , đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để tiếp tục công tác khám nghiệm tử thi.

