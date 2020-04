Ông ngoại nạn nhân bị cán chết, giấu xác ngoài bãi rác tiết lộ sốc: Cháu trai và tài xế là họ hàng

Ông ngoại nạn nhân cho biết, cháu trai và Vinh là anh em họ hàng gần. Tất cả gia đình đều vô cùng sốc khi Công an xác định tài xế “máu lạnh” đó là Vinh.

Liên quan đến vụ bé trai bị cán chết, giấu xác phi tang, ngày 25/4, UBND phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết, Công an thị xã Hoàng Mai đã bắt giữ tài xế Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương) để tiếp tục điều tra

Theo tin từ Báo giao thông, khi phóng viên có mặt tại hiện trường vẫn thấy đầy đủ dấu tích của vụ tai nạn xảy ra cách đây 3 ngày. Những người trong khu vực cho biết, vẫn chưa hết bàn hoàng về sự việc trên.

Một trong những tình tiết khiến nhiều người sốc trong vụ án này là mối quan hệ giữa tài xế và nạn nhân. Theo báo Tiền phòng, tài xế Vinh chẳng phải người xa lạ, thậm chí còn là anh em họ hàng. Khi gia đình và làng xóm đi tìm nạn nhân Vinh cũng tham gia và rất tích cực tìm kiếm.

Hiện trường vụ án

Theo người dân, bố mẹ cháu bé ở khối Hồng Phong (phường Quỳnh Mai), có hai người con. Nạn nhân là con thứ 2 trong gia đình. Ngày 22/4, do bố mẹ có công chuyện nên đã gửi cháu xuống nhà ông bà ngoại ở khối Thân Ái chơi. Trong thời gian này cháu bé có ra ngoài đường chơi và xảy ra tai nạn

Anh C. – người dân sống trong khối Thân Ái cho biết: Hôm đó, đột nhiên ông bà Thu (ông bà ngoại của nạn nhân) không thấy cháu đâu nên vội vã đi tìm. Tìm khắp nơi không thấy thì huy động cả hàng xóm và người thân đi tìm. Phải mất gần 1 tiếng sau mọi người mới phát hiện thi thể cháu bé trong bãi đất trống là nơi tập kết rác cách nhà khoảng 50 mét.

“Lúc đó nhiều người đi tìm, trong đó có cả Nguyễn Văn Vinh. Mãi sau này mọi người mới biết, Vinh là người gây tai nạn rồi giấu xác cháu bé để phi tang. Ai cũng bàng hoàng”, anh C. cho biết.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Một nhân chứng khác cho biết, lúc mọi người tìm thì thấy thi thể cháu bé ở hố rác, bị che lấp sơ sài bởi rác và cỏ. Vị trí hố rác chỉ cách nơi xảy ra tai nạn khoảng chứng 5 mét. Khi nhận thấy thi thể cháu bé có dấu hiệu bất thường giống như bị xe cán thì mọi người trình báo Công an . Sau đó, Công an trích xuất camera an ninh của một hộ dân gần đó thì xác định được xe và truy bắt hung thủ.

Ông Phạm Xuân Thu (ông ngoại nạn nhân) buồn rầu kể: “Bố mẹ cháu đi làm nên đưa xuống ông bà chơi. Cháu ở sân, sau đó chạy ra ngõ. Một lúc sau mọi người không thấy cháu nên chia nhau đi tìm, nào ngờ xảy ra cơ sự này. Nhưng điều tôi không thể ngờ được chính Vinh là người gây tai nạn cho cháu mình. Vinh là họ hàng gần, con cô con cậu”.

Hiện gia đình đã tổ chức an táng xong cho nạn nhân xấu số. Công an thị xã Hoàng Mai vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Clip ghi lại toàn cảnh vụ việc

Nga Đỗ (t/h)