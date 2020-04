Tình tiết mới vụ chém, đốt tình địch ở Yên Bái: Dốc hết vốn liếng cho người tình xây nhà

Cũng theo ông T., có thời gian Hải lên đó thăm người tình đến nửa tháng mới về nhà. Khi vợ nghi ngờ hỏi thì Hải bảo là đi làm ăn. Thời gian gần đây, cứ 5h chiều đi làm về là Hải tắm rửa sạch sẽ rồi phóng xe máy lên Yên Bái gặp người tình đến sáng hôm sau lại phóng xe máy về đi làm.

Ngày ngày, Hải phóng đến 400km từ Hà Nam lên Yên Bái chỉ để nhìn thấy người tình. Hải che giấu giỏi đến mức suốt bao ngày tháng không ai hay biết. Chỉ đến khi mọi chuyện vỡ lở thì vợ Hải và người thân mới biết.

Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra

Cũng theo tin từ Dân Việt, toàn bộ căn nhà của người tình là do anh ta bỏ tiền xây. Người tình chỉ có duy nhất chiếc bếp ga và bình ga. Nhưng Hải không thể ngờ được sự hy sinh của mình lại bị phản bội một cách đau đớn đến như vậy.

Hải khai nhận, hôm đó, anh ta đi xe máy lên Yên Bái gặp người tình. Khi ở ngoài nhìn qua khe cửa thì phát hiện chị này đang thân mật với một người đàn ông khác trong phòng. Hải không vào luôn mà ở ngoài đợi khi hai người “xong xuôi” rồi vào.

Tại cơ quan điều tra , Hải khai nhận rằng, khoảng 6 tháng trước có quen chị Trần Thị K.). (SN 1986, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình) qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm. Ngày 11/4, Hải đi xe máy từ Hà Nam lên Yên Bái thăm chị O. thì phát hiện người tình có quan hệ tình cảm với anh Chu Văn C. (SN 1980, trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) nên đã dùng dao chém hai người. Sau đó, tưới xăng, đốt anh C.

Gây án xong Hải bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt sau 14 giờ trốn chạy.

