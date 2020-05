Công an hé lộ việc tìm thấy 2 lá thư tuyệt mệnh cạnh thi thể người đàn ông trong căn nhà 3 tầng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 17/5, một người quen đến căn nhà tầng 3 trong hẻm 29, đường Tam Châu, phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để tìm ông Chương Ngọc Đức (48 tuổi) nhưng gọi cửa nhiều lần không được. Nghi ngờ ông Đức vẫn còn trong nhà nên đã gọi người hỗ trợ phá cửa tìm kiếm ông Đức.

Khi phá cửa vào bên trong kiểm tra thì phát hiện ông Đức nằm chết trên nệm đặt ngay ở cửa ra vào. Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an quận Thủ Đức. Đơn vị có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 2 lá thư tuyệt mệnh được cho là của ông Đức để lại. Tuy nhiên, nội d ung thư tuyệt mệnh chưa được cơ quan chức năng tiết lộ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, ông Đức đã có vợ nhưng đã ly hôn nên chuyển về đây sinh sống một mình. Trước khi sự việc xảy ra, người thân vẫn liên lạc được qua điện thoại với ông Đức.

Trước đó tại Hà Nội, người dân cũng phát hiện một sự việc tương tự và trình báo Công an. Theo thông tin có được, chiều ngày 10/5, một thi thể người đàn ông được phát hiện trong ngôi nhà 2 tầng tại ngõ 318 đường Đê La Thành (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).

Theo người dân, nạn nhân được phát hiện ở tầng 2 của ngôi nhà và có thể đã tử vong từ vài ngày trước do thi thể đã bốc mùi. Ngoài ra, họ còn cho hay thời điểm phát hiện sự việc căn nhà khoá trái cửa.

Một cán bộ Công an quận Đống Đa thông tin, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Thanh Nhàn. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, thi thể nạn nhân được bàn giao lại cho gia đình đưa về an táng.

Nga Đỗ (t/h)