Phạm Văn Tới thừa nhận giết vợ, dựng hiện trường giả thành `giết người, cướp tài sản`

Theo tin từ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, sáng 20/5, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra vụ người phụ nữ câm điếc bẩm sinh tử vong với vết bẩm trên cổ.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự với đối tượng Phạm Văn Tới (31 tuổi) để điều tra vì liên quan đến cái chết của chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, ngụ phường An Phú, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam, vợ của Tới). Tới bị nghi ngờ chính là hung thủ gây nên cái chết của người vợ.

Sau quá trình khám nghiệm hiện và khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân chết do ngạt nước. Một số tài sản trên người nạn nhân bị mất. Bước đầu nghi ngờ đây là vụ giết người cướp tài sản

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng

“Nghi phạm là người câm điếc nên việc điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích, động cơ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi”, thiếu tướng Dũng nói.

Trước đó, như SKCD đã đưa tin, sáng ngày 16/5, chị Phạm Thị Tuyết ở nhà cùng con 5 tháng tuổi. Đến khoảng 9h15, Phạm Văn Tới trở về nhà thì phát hiện Tuyết nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh.

Your browser does not support HTML5 video.

Vợ đầu độc chồng bằng khổ qua nhồi lá ngón vì nghi gửi tiền cho con riêng