Tình tiết mới nghi án vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người ở Hưng Yên

Sau khi trích xuất camera thấy xuất hiện 2 kẻ đáng nghi trong vụ cháy nhà làm 3 người chết, Công an tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Như đã đưa tin, khoảng 23h30 ngày 15/3 tại một ngôn nhà thuộc thôn Lê Lợi (xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên ) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 vợ chồng cùng 1 đứa con nhỏ tử vong; ngoài ra có 1 người khác bị thương.

Hiện trường vụ cháy

Danh tính các nạn nhân tử vong là: Ông Vương Gia Mười (53 tuổi), bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, vợ ông Mười) và con trai Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi). Nạn nhân bị thương là Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi, cháu ngoại ông Mười). Nạn nhân bị thương nặng hiện đang được cứu chữa tại bệnh viện.

Theo tin từ Vietnamnet , ông Đào Doanh Nghiệp (SN 1957, hàng xóm) là người phát hiện vụ việc đầu tiên. Khi đó ông đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy âm thanh nổ to như tiếng pháo hoa. Ông vội chạy ra bên ngoài xem thì thấy nhà ông Mười đang bốc cháy dữ dội. Sau đó ông hô hoán mọi người và trình báo sự việc lên Công an.

Ngay sau đó, cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc. Được biết, khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Nhuế Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 1h30 cùng ngày thì đám cháy được khống chế, không lan sang các nhà hàng xóm.

Công an vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy

Công an tỉnh Hưng Yên sau đó đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an về vụ việc trên. Đồng thời đề nghị trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Còn theo tin từ tờ Thời đại, qua camera an ninh ở nhà người dân sống cạnh hiện trường, khoảng 23h55 ngày 15/3, có hai người đàn ông điều khiển xe máy mang theo một can lớn nghi chứa xăng đến khu vực nhà ông Mười. Tiếp đó, người này tưới xăng phóng hỏa rồi bỏ trốn. Tất cả diễn biến vụ việc kéo dài chưa đầy 1 phút.

Đoạn dữ liệu được cho là có kẻ tưới xăng đốt nhà ông Mười

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin, gia đình ông Mười bị kẻ khác phóng hỏa sát hại. Liên quan đến lời đồn đoán trên mạng xã hội , ông Nguyễn Đức Sơn – Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu cho biết: Cơ quan chức năng vẫn xem đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, còn nguyên nhân cụ thể cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Ông Sơn cũng cho biết, vợ chồng nạn nhân kinh hoanh tạp hóa và một số mặt hàng vật liệu xây dựng. Lúc vụ cháy xảy ra, có thể do sự độc hại của ông nhựa nên nạn nhân bị ngộ độc, ngạt khí nhanh.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)