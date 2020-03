Tình trạng dịch bệnh COVID-19 ở Ý: Đường phố vắng tanh, nghĩa trang phải đóng cửa vì quá tải

Tính đến sáng ngày 17/3, tổng số ca nhiễm ở nước này đã lên đến 27.980 ca với 2.158 người tử vong - đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc. Sự gia tăng quá nhanh các ca nhiễm bệnh và số ca tử vong đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân nước này.

Theo NY Times, số người tử vong do COVID-19 tăng quá nhanh khiến nhiều nghĩa trang ở Ý phải tạm thời đóng cửa. Thứ 4 tuần nước, một bệnh nhân 85 tuổi nhiễm COVID-19 là ông Renzo Carlo Testa đã qua đời trong một Bệnh viện ở thị trấn Bergamo, miền bắc nước Ý. Thế nhưng 5 ngày sau, quan tài chứa thi thể ông vẫn còn phải xếp hàng trong nhà thờ của nghĩa trang địa phương bởi nghĩa trang này đã đóng cửa trước đó.

Bà Franca Stefanelli 50 tuổi - vợ ông Renzo Carlo Testa muốn tổ chức cho chồng một lễ tang truyền thống nhưng cũng phải im lặng vì giữa đại dịch, nhà nước yêu cầu hạn chế các cuộc tụ họp. Bên cạnh đó, dù có tổ chức được đi chăng nữa, bà và các con trai cũng không thể tham dự vì họ vẫn đang phải cách ly.



Dịch coronavirus hoành hành khắp nước Ý đã khiến đường phố vắng tanh và các cửa hàng đóng cửa vì 60 triệu người Ý về cơ bản đang bị quản thúc tại gia. Có những bác sĩ và y tá kiệt sức ngày đêm để giữ lại sự sống cho mọi người. Số lượng người tử vong tăng chóng mặt ở khu vực phía bắc của Bologna, đặc biệt là ở tỉnh Bergamo. Theo các quan chức nước này, đây là trung tâm của dịch bệnh.



Thị trưởng của Bergamo Giorgio Gori đã ban hành sắc lệnh đóng cửa nghĩa trang địa phương kể từ tuần này, dù dịch vụ nhà xác vẫn tiếp nhận các quan tài được gửi đến. Nhiều thi thể đã được đưa đến Nhà thờ các Thánh ở Bergamo, nằm trong nghĩa trang kín, nơi có nhiều quan tài bằng gỗ sáp xếp hàng ngay ngắn để đợi hỏa táng.



Ông Marco Bergamelli - một trong những linh mục tại nhà thờ cho biết, mỗi ngày ở đây tiếp nhận hàng trăm người tử vong, nhưng mỗi người mất hơn một giờ để hỏa táng nên việc tồn đọng ngày càng nhiều là điều không thể tránh khỏi.



Ở ngôi làng Zogno, linh mục nhà thờ địa phương quyết định chỉ cho bấm chuông báo tử một lần/ngày để tránh tình trạng chuông rung không ngừng. Nhiều thị trấn cũng đang áp dụng việc thực hiện tang lễ mà không cần người nào tham gia.



Việc lây nhiễm chóng mặt của virus corona chủng mới đã khiến nhiều bệnh nhân phải cô đơn trong bệnh viện mà không có gia đình hay bạn bè xung quanh. Chính vì lý do này, các hiệp hội địa phương ở thành phố Brescia đã quyên góp tiền và mua máy tính bảng tặng cho các bệnh viện, giúp bệnh nhân COVID-19 có thể giữ liên lạc - hoặc nói lời tạm biệt - với gia đình ở quê nhà.

