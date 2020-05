Tình trạng diễn tiến nguy kịch, khi nào mới có thể ghép phổi cho phi công người Anh?

Cơ hội cứu chữa cuối cùng

Trao đổi với báo chí, GS Nguyễn Văn Kính - chủ tịch hội đồng chuyên môn điều trị bệnh COVID-19 cho hay, trong hơn 50 ngày điều trị, lá phổi của BN 91 - phi công người Anh dần đông đặc lại. Ban đầu bệnh nhân bị đông đặc một lá phổi, rồi một lá rưỡi và giờ hai lá đều có tình trạng này.

GS phân tích, do phổi đặc lại, việc sử dụng máy thở không còn hiệu quả, bệnh nhân được sử dụng thiết bị thay thế tim và phổi, nhưng tình trạng đông đặc dần sẽ khiến phổi mủn ra, là "ổ" để vi khuẩn sinh sôi. Do đó,, hội đồng chuyên môn đã đề xuất với tiểu ban điều trị xem xét phương án ghép phổi cho bệnh nhân.

GS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch hội đồng chuyên môn điều trị cho bệnh nhân COVID-19



Theo BS Phạm Văn Phúc - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, so với bệnh nhân mắc các bệnh lý khác có ảnh hưởng đến phổi, bệnh nhân COVID-19 có những khác biệt, cụ thể tổn thương phổi lan tỏa nhưng liên quan đến vi mạch, đây là một thể bệnh trong bệnh COVID-19.



Cũng theo BS Phúc, phi công người Anh thuộc thể H, là thể nặng trong số các thể ở người mắc COVID-19. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cũng có bệnh nhân số 19 mắc thể H, tình trạng nặng từng phải can thiệp ECMO dài ngày.



Bệnh nhân thể này gặp tổn thương đông đặc ở phổi, độ giãn nở phổi kém, trong khi thể L dấu hiệu phổi có tốt hơn. ECMO là kỹ thuật cao nhất đã sử dụng cho bệnh nhân, chi phí cũng rất đắt đỏ.

Được biết, trên thế giới đã ghi nhận một số ca ghép phổi cho bệnh nhân COVID-19 như ở Trung Quốc nhưng số lượng rất ít ỏi.



Tình trạng bệnh nhân phi công người Anh hiện nay, theo các chuyên gia, ghép phổi là cơ hội cuối cùng. Phổi ở đây có thể từ người hiến tặng đã chết não hoặc người cho còn sống (là người thân của bệnh nhân). Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn phải tính đến khả năng hồi phục của người bệnh.



Theo một số chuyên gia, với bệnh nhân phi công người Anh có thời gian điều trị tại khu vực hồi sức quá dài, nguy cơ nhiễm trùng cao, cần đánh giá lại não của bệnh nhân xem có thể hồi phục hay không...

"Thông thường ghép phổi chỉ áp dụng khi người không còn phương pháp điều trị nào khác. Nhưng với bệnh nhân phi công người Anh, cơ hội ghép phổi theo chúng tôi là không nhiều" - chuyên gia kể trên nói.



Khi nào mới thể ghép phổi

Tính đến ngày 8/5, BN 91 đã trải qua 52 ngày điều trị, 33 ngày được can thiệp ECMO. Hiện bệnh nhân vẫn tiếp tục phải thở máy, lọc máu, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO, rất nguy kịch. Chưa kể, kết quả xét nghiệm COVID-19 của người bệnh thay đổi liên tục. Các bác sĩ điều trị cho rằng muốn ghép được phổi cho bệnh nhân 91 phải đợi tình trạng phổi của bệnh nhân không còn bị nhiễm trùng. Ngoài ra, còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố khác như nguồn cho phổi, độ tương thích của người cho phổi và người nhận phổi... BN 91 đang điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới TP.HCM BS Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa nhiễm D Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, đơn vị trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 91 cho hay: "Việc ghép phổi cho bệnh nhân 91 là giải pháp được tính đến trong thời gian tới. Với tình trạng tiên lượng rất nặng của bệnh nhân hiện tại, gồm đang nhiễm trùng, tràn khí màng phổi, đang tiếp tục dẫn lưu và điều trị phối hợp nhiều loại thuốc kháng sinh thì chưa đủ điều kiện để ghép phổi".

Tại Việt Nam đã có 3 bệnh viện từng thực hiện thành công ghép phổi là Bệnh viện 103 ghép phổi từ người cho còn sống, Bệnh viện 108 và Bệnh viện Việt Đức ghép phổi từ người hiến đã chết não. Trong số này, Bệnh viện Việt Đức có kinh nghiệm nhất do ghép nhiều ca nhất, đã có 4 ca ghép phổi được thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức và 3/4 ca là thành công cho đến nay. Nếu có phổi hiến tặng, các bác sĩ còn phải đánh giá bệnh nhân xem toàn trạng có thể tiến hành ghép được không, có hòa hợp về nhóm máu, miễn dịch, người hiến, người nhận chỉ nên chênh lệch chiều cao, cân nặng, kích thước lá phổi không quá 20%... Cũng theo BS Phong, kể từ khi nhập viện đến nay, toàn bộ chi phí điều trị của bệnh nhân đang do bệnh viện chi trả. Việc chạy ECMO khá tốn kém, mỗi lần thay màng lọc có thể tốn gần cả trăm triệu đồng. Do tình trạng quá nặng, trong quá trình điều trị, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã dùng nhiều loại thuốc tốt nhất, đặt mua từ nước ngoài về để điều trị tích cực cho bệnh nhân như thuốc an thần, thuốc kháng đông... Báo Tuổi Trẻ tiết lộ nguồn tin cho biết, chi phí điều trị của bệnh nhân 91 từ lúc nhập viện đến nay trên dưới 5 tỉ đồng.



Hà Ly (t/h)