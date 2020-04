Tỉnh ủy Bình Dương lên tiếng vụ 3 lãnh đạo Công ty 3-2 bị khởi tố

Trong buổi họp sáng nay, ông Trần Văn Chính – Phí Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cuối năm 2019, Công an tỉnh xác minh tin báo tội pham đối với việc quản lý, sử dụng khu đất có diện tích 43 ha và 145 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có nguồn gốc do UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng Công ty 3-2.