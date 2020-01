TMV Việt Hàn lại thêm 'phốt': Chi 50 triệu hút mỡ, nữ khách hàng cấp cứu vì hoại tử da đùi

Các bác sĩ chẩn đoán nữ bệnh nhân quê Vĩnh Phúc bị thiểu dưỡng và hoại tử da do hút mỡ sai nguyên tắc. Theo bệnh nhân chia sẻ, cách đây 8 ngày cô có đến Thẩm mỹ viện Việt Hàn (địa chỉ số 83 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm đẹp . Tại đây, cô thực hiện hút mỡ đùi, cụ thể là hút mỡ 3 vùng bụng dưới và 2 mặt trong đùi. Tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật không lâu bệnh nhân bắt đầu cảm thấy đau rát, khó chịu. Nhiều ngày mà triệu chứng vẫn không giảm bớt, cô quá sợ hãi nên đã đến Viện Bỏng Quốc gia để kiểm tra.

Các bác sĩ chẩn đoán nữ bệnh nhân quê Vĩnh Phúc bị thiểu dưỡng và hoại tử da do hút mỡ sai nguyên tắc. Ảnh: Zing.

Bác sĩ Tuấn cho biết, sau khi nhập viện bệnh nhân đã được tiến hành chăm sóc vùng tổn thương bằng thuốc chuyên biệt. Ngoài ra, cô còn được thay băng hàng ngày, kết hợp với tiêm kháng sinh và chống viêm để ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng. Trước đó, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, siêu âm không có dịch, mỡ trong đùi còn nguyên, hoại tử thương bì da. Cô có hiện tượng phỏng nước nên được điều trị như bệnh nhân bỏng.

Trước đó không lâu, vào khoảng 9h15 ngày 27/12, cũng tại cơ sở Thẩm mỹ viện Việt Hàn đã xảy ra trường hợp một nạn nhân tử vong trong quá trình làm đẹp. Theo công an Hà Nội, nạn nhân được xác định sinh năm 1976, quê Vĩnh Phúc. Trước đó, người đàn ông này có đến thẩm mỹ viện Việt Hàn làm đẹp, nghi hút mỡ bụng. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý và tiêm thuốc đã xảy ra phản ứng nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Thẩm mỹ viện Việt Hàn (địa chỉ số 83 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Báo cáo của Cấp cứu 115 cho hay, chẩn đoán ban đầu là nạn nhân bị sốc, ngộ độc thuốc tê lidocain sau khi vừa tiêm và chưa thực hiện kỹ thuật nào khác. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Trung (Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược, Sở Y tế Hà Nội), kết luận chính xác về nguyên nhân tử vong còn cần chờ điều tra của công an.

Theo một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) tiết lộ báo cáo ban đầu, nạn nhân tử vong khi hút mỡ tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (quận Cầu Giấy) là Phó Trưởng Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Người đàn ông tử vong sau khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn.