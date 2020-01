Tổ chức 'hóa giải' virus corona, trụ trì chùa Ba Vàng bị xử lý thế nào?

Mới đây, theo thông tin từ thầy Thích Đức Đạo Hiển - Phó Trưởng ban, Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, trụ trì chùa Ba Vàng đã bị xử lý vì tổ chức "hóa giải" virus corona mới gây viêm phổi

Cụ thể, theo lời thầy Thích Đức Đạo Hiển cho biết, ngay sau khi chương trình được diễn ra tối ngày 26/1, lúc 23h đêm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng các ban ngành, chính quyền địa phương đã tổ chức họp gấp, làm việc và xử lý dứt điểm.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Uông Bí cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin về chương tình tu tập "hóa giải" virus corona ở chùa Ba Vàng, thành phố đã yêu cầu cơ quan chức năng đến chùa Ba Vàng yêu cầu dừng chương trình và thu hồi các các nội dung chùa đã phát đi.

Hiện toàn bộ thông tin về chương trình, video đã phát trực tiếp trên tài khoản Facebook của thầy Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng và trang web liên quan đã bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, chưa rõ trụ trì chùa Ba Vàng bị xử lý ra sao. Báo Giao Thông đưa tin, thầy Thích Đức Đạo Hiển đã từ chối trả lời khi được hỏi về hình thức xử lý đối với thầy Thích Trúc Thái Minh.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, vào tối ngày 26/01 (26/1), trên trang facebook cá nhân "Thích Trúc Thái Minh và trang web chính thức của chùa Ba Vàng đã đăng tải thông báo về chương trình tu tập "hóa giải" virus corona.

"...Mọi thiên tai, dịch bệnh gốc là di ác nghiệp của chúng sinh, đặc biệt là việc phá diệt Tam Bảo, hủy hoại Phật pháp. Nạn dịch virus corona cũng không ngoài nguyên nhân trên..."

Chương tình tu tập trên được phát trực tiếp trên mạng xã hội và thu hút hàng nghìn người theo dõi. Thông qua các hình ảnh trong video, có tới hàng trăm người tới tham gia "hóa giải" virus corona mới. Video phát trực tiếp sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã được cộng đồng mạng lan truyền, bình luận.

Kiều Đỗ (t/h)