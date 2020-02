Tổ trưởng tổ dân phố: “Bình nghiện lâu năm, mới đi cai về 3 – 4 tháng thì gây án”

Tối ngày 18/2, người dân sống ở ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bàng hoàng khi phát hiện Dương Quang Bình (43 tuổi) đốt xe máy, uy hiếp gia đình em gái và xuống tay sát hại em trai là nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Vũ Mạnh Dũng.

Sau khi nhận được báo án, Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt không chế, áp giải nghi phạm về trụ sở phường Chương Dương lấy lời khai. Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

Đối tượng bình tại cơ quan điều tra

Về nạn nhân Vũ Mạnh Dũng, hiện gia đình đang chuẩn bị tang lễ, thi thể của nạn nhân đang được tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm sẽ bàn giao lại cho gia đình tổ chức an táng.



Được biết, lễ viếng NSƯT Vũ Mạnh Dũng diễn ra vào lúc 13h30 đến 14h45 ngày 20/2 (tức 27 tháng Giêng) tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Anh Vũ được hỏa táng ở đài hóa thân Hoàn vũ và được đưa về quê nhà chôn cất.

Ngõ 609 - nơi xảy ra án mạng

Về nhân thân đối tượng Dương Quang Bình, bà Đinh Thị Bình – tổ trưởng tổ dân phố cho biết: Ở địa phương, Bình là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, đã nhiều lần được gia đình đưa đi cai nghiện. Cách đây khoảng 3 – 4 tháng mới đi cai nghiện về.



Trong quá trình sinh sống ở tổ dân phố, Bình chưa gây ra sự việc gì khiến bà con hàng xóm phải phàn nàn. Nhưng ngược lại, Bình thường xuyên gây rối, phá phách trong gia đình.

“Bình nghiện ngập nhiều năm, đã nhiều lần đi cai nghiện. Trước tết, bố đẻ đối tượng này có qua nhà tôi xin xác nhận Bình có ở nơi cư trú để xin được về nhà”, bà Bình nói.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng là giọng nam trung số 1 tại Việt Nam

Về nạn nhân Vũ Mạnh Dũng, bà Bình cho biết, anh Dũng mới chuyển về ngõ 609 sống một thời gian sau khi mua lại căn nhà của ông T. (bố vợ). Từ ngày về đây sống, anh Dũng được hàng xóm quý mến vì tính tình hòa nhã, dễ gần. Khi sự việc xảy ra, cả tổ dân phố hết sức bàng hoàng xót xa.

Theo tìm hiểu, anh Dũng có vợ là giáo viên, tính tình hiền lành. Hiện, anh Dũng có 4 con nhỏ, đứa nhỏ nhất mới được mấy tháng tuổi. Sau khi anh bị sát hại, mọi gánh nặng dồn hết lên người chị vợ.

Trong mắt đồng nghiệp, anh Dũng là một nghệ sĩ có tài, có tâm. Hiện anh đang là giọng ca nam trung số 1 Việt Nam. Thời điểm trước khi bị sát hại, anh Dũng đang công tác ở Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam. Anh Dũng mới được nhận danh hiệu NSƯT vào cuối tháng 8/2019.

Bài ca xây dựng (Hoàng Vân) - VŨ MẠNH DŨNG

