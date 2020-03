Tọa đàm, giao lưu trực tuyến: ‘Vận dụng Y học cổ truyền trong phòng chống dịch bệnh do virus’

Buổi giao lưu kết hợp tọa đàm do Báo điện tử Sức Khỏe Cộng Đồng phối hợp với Cổng thông tin TW Hội giáo dục chăm sóc Sức Khỏe cộng đồng Việt Nam và Tintucvietnam.vn tổ chức. Buổi giao lưu cũng đồng thời được livestream phục vụ đông đảo người theo dõi trên một số Fanpage.

Ngày 17/3, Bộ Y tế có công văn số 1306/BYT-YDCT về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền

Trong công văn Bộ Y tế yêu cầu cần lựa chọn thuốc cổ truyền, phương pháp y học cổ truyền (YHCT) trong phòng, hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2 ban hành kèm theo công văn này tùy theo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh YHCT; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong phòng, hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2; đánh giá kết quả sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp YHCT hỗ trợ điều trị người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2 (nếu có).

Chương trình bắt đầu diễn ra lúc 14h00 đến 16h00 ngày 30/03/2019.

Các chuyên gia tham dự:

PGS. TS Nguyễn Xuân Ninh - Phó viện trưởng Viện Y Học ứng dụng Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam)

TS. Lương y. Phùng Tuấn Giang - Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam.

PGS., TS. Hồ Bá Do - Nguyên phó viện trưởng Viện thực phẩm chức năng Việt Nam.

