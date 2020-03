Tọa đàm, giao lưu trực tuyến: ‘Vận dụng YHCT trong phòng, chống bệnh do virus'

Tiến sĩ Vương Văn Việt - Tổng biên tập Báo Sức Khỏe Cộng Đồng tặng hoa cho khách mời.

Nhằm nâng cao hơn nữa thể lực con người, đồng thời hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus SARS-Cov-2 gây ra, ngày 17/3, Bộ Y tế đã ra Công văn 1306/BYT-YDCT của Bộ Y tế chỉ rõ: Trong công văn Bộ Y tế yêu cầu cần lựa chọn thuốc cổ truyền, phương pháp y học cổ truyền (YHCT) trong phòng, hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2 ban hành kèm theo công văn này tùy theo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh YHCT; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong phòng, hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2; đánh giá kết quả sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp YHCT hỗ trợ điều trị người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2 (nếu có).