Tòa nghị án vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 6 án tử liệu có gì thay đổi?

Sáng 27/12, sau hơn 1 ngày xét hỏi, trong bản luận tội các bị cáo vụ nữ sinh giao gà Điện Biên , VKSND đề nghị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt 6 án tử đối với các bị cáo là Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm. Những bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 2 năm 6 tháng đến 10 năm tù.

6 bị cáo bị đề nghị mức ản tử hình. Ảnh: Nam Trần

Cụ thể, Vì Văn Toán bị đề nghị tuyên phạt mức tử hình về tội Giết người , 11-12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công án tử hình về tội danh Giết người, 14-15 năm tù giam về tội Hiếp dâm , 11-12 năm tù do tội danh Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Các bị cáo Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm bị đề nghị tuyên phạt mức tử hình với các tội danh Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Còn lại các bị cáo Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương bị đề nghị mức án 8-10 năm tù về tội Hiếp dâm và Bùi Thị Kim Thu đề nghị án tù từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội danh Không tố giác tội phạm.

Đại diện VKS đọc bản luận tội.

Đại diện VKS trình bày, việc truy tố các bị cáo về 6 tội danh giết người, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, không tố giác tội phạm và tàng trữ trái phép chất ma túy là hoàn toàn đúng người, đúng tội, không oan sai. Các bị cáo đã tìm cách bao che, che giấu tội ác nhưng lưới trời lồng lộng, không thể qua mắt ai, các hành vi này đã bị vạch trần.

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa và tài liệu trong hồ sơ, đại diện VKS khẳng định có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố. Đầu năm 2019, do không có tiền chi tiêu dịp Tết, Vì Văn Toán đã tìm cách bắt cóc con gái bà Trần Thị Hiền để chiếm đoạt tài sản, đòi món nợ 300 triệu đồng, các đối tượng khác đều đồng ý tích cực tham gia.

Vì dục vọng thú tính và bầy đàn, các bị cáo đã thay nhau hãm hiếp dã man nạn nhân tới 5 lần, những lần xảy ra sự việc man rợ này, Bùi Thị Kim Thu đều chứng kiến. Sau khi nhận thấy không thể đòi lại món nợ, các bị cáo đã đoạt mạng con tin, Thu sau đó đã lau rửa cho nạn nhân để che giấu dấu vết. Toàn bộ quá trình bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, xóa dấu vết, tìm cách phi tang chứng cứ khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn khi điều tra.

Đại diện VKS cho biết, Thu có nhiều điều kiện để tố giác tới cơ quan công an nhưng không làm mà khai báo quanh co, dửng dưng trước hành vi của một "bầy thú đội lốt người". Đại diện VKS nói: "Phải chăng trong Thu là một trái tim giá lạnh, tâm hồn của quỷ dữ…". Đại diện VKS cũng khẳng định lời khai chối tội của các bị cáo Công, Thu, Hùng mâu thuẫn với lời khai của chính mình khi được điều tra, mâu thuẫn với lời khai của các bị cáo khác. Đây là hành vi thể hiện sự không thành khẩn, quanh co, chối tội.

Sau mỗi lần đại diện VKS đọc đề nghị mức án đối với các bị cáo, người dân tham gia chứng kiến phiên tòa xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà đều đồng loạt vỗ tay.

Chi Nguyễn (t/h)