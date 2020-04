Toàn bộ Bệnh viện Thận Hà Nội phải cách ly do bệnh nhân đang điều trị mắc COVID-19

Tối 9/4, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 4 ca mắc mới COVID-19. Trong số đó, có 2 bệnh nhân (BN253, BN254) đều có địa chỉ tại Mê Linh, Hà Nội, tiếp xúc gần với BN243, BN250. Đặc biệt, bệnh nhân 254 mắc COVID-19 ở Việt Nam đang chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội khiến toàn bộ Bệnh viện này phải cách ly.



Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân 254 là nam giới, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thường trú ở Mê Linh, Hà Nội. BN254 có tiền sử dịch tễ tiếp xúc gần với BN243, BN250.

Ảnh minh họa.



Ngày 9/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội do đang điều trị chạy thận ở đây.



Trao đổi với PV báo Kinh tế & Đô thị tối muộn 9/4, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, ngay khi Bộ Y tế công bố về bệnh nhân 254 (BN254) nhiễm COVID-19, Bộ Y tế cùng Bệnh viện Thận Hà Nội đã nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các y bác sĩ và bệnh nhân có liên quan.



Theo VOV, có 17 bệnh nhân (F1) đã được cách ly tập trung tại bệnh viện và chờ xét nghiệm. Tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội vẫn tiếp tục điều tra về những bệnh nhân (F1) để thông tin kịp thời tới người dân.

Ảnh minh họa.



Toàn bộ người ở Bệnh viện Thận Hà Nội, bao gồm bệnh nhân và các nhân viên y tế được xác định là F2, được cách ly ngay tại bệnh viện.



Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà: "Công tác phun khử khuẩn ở BV Thận Hà Nội đã được tiến hành theo đúng quy định phòng bệnh. Sau khi có kết quả xét nghiệm, những trường hợp âm tính, những ca F1 vẫn phải cách ly tập trung đủ 14 ngày, F2 tiếp tục cách ly ở bệnh viện”.



Cả đồn công an phải cách ly, xét nghiệm vì bệnh nhân thứ 243 nhiễm Covid-19



Thùy Nguyễn (t/h)