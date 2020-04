Toàn bộ mẫu xét nghiệm thôn Hạ Lôi đều âm tính nhưng nguy cơ mắc bệnh vẫn còn cao

Ngày 17/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội.

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tại Hà Nội có 112 ca mắc COVID-19, trong đó 62 trường hợp đã khỏi ra viện, 60 trường hợp đang điều trị. Trong hai ngày 15 và 16/4/2020, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới.



Về ổ dịch thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, các chuyên gia vẫn đánh giá đây là ổ dịch phức tạp với 13 ca nhiễm bệnh và nhiều trường hợp liên quan, bao gồm cả nhân viên y tế. Do vậy các chuyên gia lưu ý cần hết sức cảnh giác về nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, dự báo ổ dịch này có thể phát sinh thêm ca bệnh mới.



Tại phiên họp, Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Trọng cho biết về tình hình lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn. Cụ thể, tại xã Mê Linh, đã lấy mẫu 12.754 người, riêng thôn Hạ Lôi hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm với 10.156 mẫu. Trong số này chỉ phát hiện 5 ca dương tính là các bệnh nhân đã công bố, còn lại đều âm tính.



Tại thôn Liễu Trì, đã có 1.908 người được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó đợt 1 lấy được 1.834 người, tất cả đều âm tính. Ngày 16/4, lấy mẫu 74 người, đang chờ kết quả. Tại thôn cuối cùng của xã Mê Linh – thôn Ấp Hạ đã lấy mẫu 690/800 người, đang chờ kết quả.



Dù vậy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhận định, mặc dù ngày 16/4 xã Mê Linh và trên toàn huyện không có ca mới dương tính, nhưng nguy cơ mắc bệnh vẫn còn cao. Do vậy, các xã, trị trấn lên sẵn kịch bản, nếu có ca nhiễm sẽ triển khai ngay.



Liên quan đến chợ hoa Mê Linh, toàn huyện đã rà soát được 1.175 người đến, đi, về từ khu chợ này từ ngày 13/3/2020 đến nay, chủ yếu ở các xã Đại Thịnh, Trang Việt, Văn Khê, Tam Đồng. Hiện, 100% những người có liên quan đều đang được cách ly.



Về phòng tập gym Lucky Star, huyện đã xác định được 42 trường hợp đến phòng tập này từ ngày 15/3/2020 đến ngày 25/3/2020. Đây là nơi phát hiện 1 trường hợp mắc COVID-19 mới đây. Hiện, cơ quan chức năng đã tổ chức cách ly, lấy mẫu các trường hợp có đến phòng tập gym để giám sát dịch bệnh.

Toàn bộ mẫu xét nghiệm người dân thôn Hạ Lôi đã âm tính



Về công tác triển khai dập dịch, Chủ tịch UBND xã Mê Linh Tạ Quang Thái cho biết, công tác dập dịch tại thôn Hạ Lôi và khu vực lân cận đã được triển khai tốt. Địa phương tổ chức khoanh vùng, rà soát được các trường hợp F1, F2; bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong khu vực cách ly. Người dân chấp hành nghiêm việc cách ly y tế.

Liên quan đến BN 266 (công bố ngày 14/4) tại huyện Thường Tín, Chủ tịch UBND huyện Kiều Xuân Huy cho biết, đã có 23 trường hợp F1 được cách ly tập trung; chính quyền địa phương đã thực hiện lập 50 chốt, 8 tổ chăm sóc Sức Khỏe , bảo đảm an toàn cho vùng cách ly.



Tại xã Dũng Tiến (Thường Tín), chính quyền địa phương đã thực hiện cách ly 12 hộ, 53 nhân khẩu trong ngõ liên quan đến bệnh nhân 266; thực hiện phun khử khuẩn nơi cư trú các trường hợp F1 liên quan tới bệnh nhân này.



Chủ tịch UBND TP đồng ý xét nghiệm nốt thôn Đông Cửu (huyện Thường Tín). Đồng thời, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Sở Y tế và CDC tổ chức xét nghiệm xác suất tại các chợ đầu mối như chợ ngã tư sở, Long Biên, chợ hoa quả Hoàng Mai, chợ hải sản, chợ Hà Vĩ (Thường Tín)… và hoàn thành trong ngày chủ nhật.

“Kết quả xét nghiệm này sẽ là một nguồn tài liệu quan trọng để đánh giá tốc độ lây nhiễm trên địa bàn TP rất tốt” – Chủ tịch UBND TP nói.

