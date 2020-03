Toàn bộ người dân đến Bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua cần tự cách ly

Đó là chưa kể, đã có 2 trường hợp khác cũng liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai được xác định dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 nhưng chưa công bố.



Theo văn bản được Phó chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý ký gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế, UBND TP.Hà Nội cho rằng “đã có lây chéo trong bệnh viện, nguy cơ tiếp tục lây lan tại bệnh viện và ra cộng đồng dân cư Hà Nội cũng như các tỉnh, thành khác là rất cao”.

Bệnh viện Bạch Mai đã xác định 5 ca dương tính với COVID-19



Trước nguy cơ Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch ngày càng rõ ràng, Hà Nội đề xuất 3 giải pháp:



Thứ nhất, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khử khuẩn toàn bộ bệnh viện thường xuyên, có thể nhờ Bộ Tư lệnh Hóa học hỗ trợ.

Thứ hai, Bệnh viện Bạch Mai có giải pháp xét nghiệm toàn bộ nhân viên, cán bộ y tế và người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.



Sáng 26/3, Ban Chỉ đạo quốc gia chống dịch COVID-19 đã lập tổ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai trước lo ngại nguy cơ bệnh viện này trở thành ổ dịch mới. Tổ công tác sẽ trực tiếp chỉ đạo công tác chống dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, do PGS - TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo quốc gia, làm tổ trưởng.



Tổ công tác gồm 15 thành viên, có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo, điều hành công tác phòng bệnh, giám sát dịch tễ, xử lý môi trường phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai.

Một trong hai điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19 đang được điều trị tại BN Bệnh Nhiệt đới TƯ. Ảnh: Zng.vn



Tổ công tác cũng tổ chức điều tra các trường hợp bệnh đã xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ. Giám sát triển khai các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn; xử lý môi trường tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tổ công tác có nhiệm vụ định kỳ hàng ngày (trước 17 giờ) hoặc đột xuất báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia và các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống đã triển khai.



Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, liên quan đến 2 điều dưỡng mắc COVID-19 (bệnh nhân 86 và 87) đã có 243 người đang được cách ly, kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính SARS-CoV-2.

Chốt kiểm tra nhiệt độ tại một trong những cổng ra vào của Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Việt Dũng



Liên quan đến bệnh nhân 133 ở Lai Châu đã xác định, khoanh vùng 252 người đưa đi cách ly, gồm 162 nhân viên y tế và học viên; 90 bệnh nhân và người chăm sóc tại Khoa Thần kinh.



Đến sáng 26/3, đã có 495 người (nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân) liên quan 3 ca dương tính nêu trên được cách ly, làm xét nghiệm. Trong số này có hơn 300 người là nhân viên y tế, học viên tại Bệnh viện Bạch Mai.



Sáng 26/3, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã xây dựng kế hoạch làm xét nghiệm sàng lọc cho tất cả nhân viên bệnh viện (gần 4.000 người) và gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.



Trước mắt, bệnh viện này đã tiến hành tiêu độc, khử trùng tất cả các khu vực liên quan 3 bệnh nhân dương tính và áp dụng các giải pháp ngăn chặn lây lan ra cộng đồng bao gồm: ngừng các hoạt động tái khám, chỉ khám và điều trị những trường hợp cấp cứu hoặc phải điều trị liên tục.



Bệnh viện tạm thời chưa cho bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện, chờ xét nghiệm sàng lọc. Thiết lập kiểm tra thân nhiệt, rửa tay tại cổng và các điểm trong khu vực khám bệnh.

