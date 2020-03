Toàn bộ nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai sẽ được cách ly tập trung tại khách sạn Mường Thanh

Quyết định nêu rõ, thành lập cơ sở cách ly cho cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai tại Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La, địa chỉ số 66 Phúc La, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, bệnh COVID-19.

Quyết định của Bộ Y tế về việc thành lập khu cách ly cho cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai



Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La có trách nhiệm phối hợp và triển khai đầy đủ Quyết định số 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 do Bộ Y tế ban hành về việc Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2020. Theo quyết định của Bộ Y tế, cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai có nguy cơ mắc COVID-19 chịu cách ly nhưng vẫn phải đảm bảo duy trì công việc hằng ngày tại nơi làm việc.

Trước đó, kể từ ngày 28/3, Bệnh viện Bạch Mai hiện đang áp dụng chế độ cách ly toàn bệnh viện. Theo GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, số lượng người đang có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai hiện tại khoảng gần 3.500 người. Trong đó có 800 bệnh nhân không thể xuất viện hoặc chuyển tuyến dưới, 552 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận cùng hàng trăm nhân viên y tế, phục vụ trong bệnh viện.



Kể từ thời điểm được cách ly toàn viện, tất cả những người này không được pháp ra vào bệnh viện. Mọi nhu cầu phục vụ sinh hoạt của cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân... đều do bệnh viện cung cấp.



Lãnh đạo Bộ Y tế kêu gọi cả nước chung sức, chung lòng ủng hộ đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch vững tin, dũng cảm và ấm lòng; không kỳ thị nhân viên y tế và người nhà. Các địa phương cần bố trí khu vực riêng phục vụ nhân viên y tế và các lực lượng phòng, chống dịch cách ly, nghỉ ngơi, bảo đảm sức khoẻ trong giai đoạn căng thẳng này.



Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội ngày 30/3, GS.TS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thời điểm này đã lấy được 7.300 mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế toàn bệnh viện, đã có gần 7.000 mẫu đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện còn khoảng 400 mẫu hiện đang làm tại labo của Bệnh viện Đại học Y, có thể có kết quả trong thời gian tới.



Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất với Ban Giám đốc bệnh viện Bạch Mai thực hiện xét nghiệm lại với hơn 7.000 nhân viên y tế bệnh viện. "Tất cả các xét nghiệm mà bệnh viện thực hiện với nhân viên y tế công bố từ ngày 19 đến 24/3 không có giá trị; phải xét nghiệm lại, an toàn phải sau ngày 28/3".

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch phức tạp