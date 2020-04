Toàn bộ nhân viên y tế BV Phụ sản Hà Nội tiếp xúc với BN243 âm tính với SARS-CoV-2

Qua xác minh, bệnh viện xác nhận được có 17 nhân viên y tế, 2 bệnh nhân và 2 người nhà người bệnh là F1 và 46 nhân viên y tế là F2.



Các nhân viên y tế tạm thời phải cách ly được đưa về cơ sở 2 của Bệnh viện. Đối với bệnh nhân F1, thực hiện cách ly tại khu vực cách ly của bệnh viện.



Bệnh viện tiến hành khử trùng toàn bộ, đặc biệt tại các khoa, phòng liên quan. Sau khi khử trùng, các hoạt động của khoa phòng trở lại bình thường.



Theo Giám đốc bệnh viện, đến 11h trưa 7/4, tất cả kết quả xét nghiệm của nhân viên y tế và bệnh nhân F1 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.



Giám đốc bệnh viện cũng cho biết, sẽ đưa bệnh nhân F1 sang cơ sở cách ly theo phân luồng của Sở Y tế. 17 nhân viên F1 tiếp tục cách ly tại cơ sở 2 của BV, đồng thời sẽ thực hiện khử trùng lần 2 toàn BV.

Toàn bộ 63 nhân viên y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

Theo điều tra dịch tễ, ngày 4/4, bệnh nhân 243 từng đưa người nhà đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm khám. Lúc này, nhân viên y tế đề nghị bệnh nhân cùng người nhà khai báo y tế. Người đàn ông này đã qua 14 ngày kể từ khi đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị nên đã điền toàn bộ ô “không” liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai . Do đã loại bỏ yếu tố dịch tế nghi vấn nên người này vẫn được vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.



Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND TP. Hà Nội, BV Phụ sản Hà Nội đã thực hiện phương án nghỉ và làm việc luân phiên. Ngay sau khi phát hiện sự việc liên quan đến BN 243, bệnh viện đã ngay lập tức có nhân viên y tế bổ sung vào các vị trí phải cách ly, đảm bảo nhân lực không bị thiếu hụt.

BV Phụ sản Hà Nội tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát y tế nghiêm ngặt với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân gồm: Khai báo trung thực các yếu tố dịch tễ; đeo khẩu trang, sát khuẩn tay nhanh khi đến quầy tiếp đón; chấp hành nghiêm túc đo nhiệt độ tại cửa sàng lọc.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà