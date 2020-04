Toàn thân mẩn đỏ, ngứa rát vì ham hố thoa 'rượu gừng nghệ hạ thổ' làm đẹp sau sinh

Sau sinh vài ngày, sản phụ áp dụng phương pháp “rượu gừng nghệ hạ thổ" theo hướng dẫn trên mạng để làm đẹp da. Hậu quả là toàn thân đỏ ửng, ngứa rát do viêm da tiếp xúc kích ứng.

BSCKII Nguyễn Thanh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết nữ bệnh nhân 37 tuổi, trú quận 7, TP.HCM, đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM trong tình trạng da toàn thân nổi sẩn đỏ, ngứa, rát.

Khai thác bệnh sử được biết, trong thời kỳ mang thai, bệnh nhân có biết đến phương pháp dân gian “rượu gừng nghệ hạ thổ” để làm đẹp cho phụ nữ sau sinh giúp da sáng, cơ thể săn chắc, thon gọn. Vì mong muốn làm đẹp bản thân sau sinh nở nên chị đã làm theo.

Vết mẩn đỏ ở vùng mặt và cổ của sản phụ P.

Sau sinh vài ngày, chị dùng rượu đã ngâm hạ thổ từ trước đó để thoa lên da. Đến ngày thứ 2, toàn thân bị ngứa, rát, sẩn đỏ... không chịu nổi nên mới phải nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị Viêm da tiếp xúc kích ứng do sử dụng rượu gừng nghệ thoa lên da.

Chỉ cần gõ tìm kiếm trên mạng dòng chữ rượu gừng nghệ là hiện ra hàng loạt công thức được cho là có tác dụng thần kỳ với chị em sau sinh. Những lời quảng cáo như: thoa lên da để giữ ấm cơ thể, tránh hậu sản và cảm lạnh sau sinh, giảm mỡ sau sinh nhanh chóng, săn chắc vòng 2, làm mờ vết thâm ở mông, đùi, bắp tay... có thể đánh lừa rất nhiều người.

Toàn thân sản phụ ửng đỏ, ngứa rát



Tuy nhiên, bác sĩ Hùng phân tích, việc dùng gừng và nghệ ngâm với rượu để làm đẹp hiện chưa được khoa học chứng minh và tiềm ẩn một số nguy cơ cực kỳ có hại cho da.



Thứ nhất, rượu thoa lên da diện rộng sẽ gây khô, làm tổn thương lớp thượng bì. Tiếp đó, tinh chất trong nghệ và gừng khi ngâm với rượu cũng rất dễ gây kích ứng da, nhất là ở những người có cơ địa Dị ứng và làn da nhạy cảm. Sản phụ mới sinh, nếu thoa lên da mẹ không may chạm vào da em bé cũng rất dễ gây tổn thương.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo có nhiều cách để chị em khôi phục làn da thâm nám, chạy xệ sau sinh. Cách đơn giản nhất là tập thể dục 15-20 phút mỗi ngày vừa giúp khỏe người lại làm đẹp da, cho da săn chắc.

Chị em sau sinh có thể có chế độ chăm sóc da từ các loại nguyên liệu tự nhiên như trái cây rất lành tính. Nếu có thể chị em hãy tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để áp dụng phương pháp chăm sóc phù hợp nhất cho tình trạng da của mình.

