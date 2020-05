Toàn văn quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải

Ngày 13/5, TAND Tối cao đã chính thức ban hành phán quyết giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải (Quyết định số 05/2020/HS-GĐT ngày 8/5/2020).

Hội đồng thẩm phán (HĐTP) TAND Tối cao tại Phiên giám đốc thẩm hôm 8/5

Trước đó ngày 8/5, phiên tòa Giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán (HĐTP) TAND Tối cao quyết định bác đơn kháng nghị của Viện VKSND Tối cao và giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Phán quyết giám đốc thẩm

Quyết định này có hiệu lực ngay ngày 8/5 thời điểm công bố quyết định, tức, bản án tử hình Hồ Duy Hải (35 tuổi, ngụ Long An) có hiệu lực ngay.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 13/5, luật sư và gia đình Hồ Duy Hải đã làm đơn kêu oan gửi lên Chủ tịch nước. Trong đơn, gia đình trình bày một tình tiết được cho là ngoại phạm với thủ phạm liên quan đến việc dùng tay của hung thủ gây án.

Y án tử hình đối với Hồ Duy Hải