Tóc Tiên và Hoàng Touliver làm đám cưới bí mật, nhẹ nhàng vui vầy cùng người thân

Đám cưới của Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã diễn ra vào sáng nay ngày 20/2 tại nhà thờ Chánh Tòa, TP. Đà Lạt. Cô dâu chú rể đã tổ chức lễ cưới riêng tư trong nhà thờ với đội bảo an để đảm bảo không có sự xuất hiện của người lạ mặt. Được biết, buổi tiệc hỷ của hai người sẽ diễn ra tại một căn biệt thự riêng với khoảng 50 khách mời gồm gia đình và bạn bè thân thiết của cặp đôi đình đám showbiz Việt.

Ngay từ sáng sớm, nhóm bạn thân thiết của Tóc Tiên và Hoàng Touliver vốn đã về Đà Lạt nhiều ngay qua đều xúng xính lên đồ để tới tham dự lễ cưới. Trong những bộ ảnh hiếm hoi được nguồn tin thân cận chụp lại, có thể thấy cặp đôi hạnh phúc, tươi cười trong đám cưới riêng tư tại nhà thờ Con Gà. Tóc Tiên trang điểm nhẹ nhàng, lựa chọn một chiếc váy cưới có phần đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn phô ra nét quyến rũ với phần áo hai dây và dáng váy suông dài. Hoàng Touliver chọn cho mình một bộ suit xám lịch lãm, không quên chiếc kính tối màu đúng cá tính. Đám cưới của cặp đôi diễn ra rất giản dị, thanh lịch bên người thân và bạn bè.

Sau khi đám cưới kết thúc, khách mời cùng di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị để tham dự tiệc hỷ vào chiều tối nay khoảng 17h.

Sau khi những hình ảnh về đám cưới riêng tư của cặp đôi được đăng tải trên mạng, người hâm mộ và công chúng đã vô cùng thích thú, bình luận chúc phúc cặp đôi. "Không phô trương ồn ào, họ cứ vậy mà ở bên cạnh nhau suốt đời", "chúc chị Tiên và anh Touliver hạnh phúc", "cặp này kín tiếng nhỉ", "chúc anh chị mãi hạnh phúc"... là những bình luận từ cư dân mạng.

Vốn luôn là cặp đôi kín tiếng, việc Tóc Tiên - Hoàng Touliver tổ chức đám cưới riêng tư được cho là dễ hiểu. Cả hai đều không muốn gia đình nhỏ của mình bị ảnh hưởng bởi những bình luận, soi mói từ dư luận. Trước đó, dù hẹn hò đã lâu, nhưng phải đến tận tháng 9/2019 Tóc Tiên mới xác nhận chuyện tình cảm với Hoàng Touliver. Cặp đôi được cho là đã hẹn hò 4 năm, thậm chí đã từng ra mắt gia đình hai bên từ lâu.

Chi Nguyễn (t/h)