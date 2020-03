Tội ác tày trời của người đàn bàn ham mê cờ bạc nhẫn tâm hạ độc chồng

Tại cơ quan điều tra , Dư Kim Liên khai nhận, vì thua cơ bạc không được phép bán nhà trả nợ nên mới sát hại chồng. Thủ đoạn của người đàn bà độc ác này là pha thuốc trừ sâu vào hộp sữa, tiêm thuốc vào bả vai, thậm chí là đổ thằng vào miệng cho trung tá Chuyên uống khi ông đang say rượu.

Đột quỵ chết nhưng vội vàng mai táng

Sáng sớm ngày 13/3/2012, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP Hồ Chí Minh) xôn xao khi nhận được tin từ gia đình trung tá Trần Tuân Chuyên (SN 1962, trú tại đường Hậu Giang, phường 11, quận 6) trình báo việc ông tử vong tại nhà riêng do chứng đột quỵ. Trong lúc anh em đồng nghiệp đang xác thực thông tin đầy bất ngờ trên thì họ lại tiếp tục nhận được tin, gia đình đang chuẩn bị công tác mai táng cho người xấu số. gia đình đã dựng rạp xong, chuẩn bị đưa thi thể trung tá Chuyên về huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) để an táng.

Trung tá Hồ Văn Hồng – Đội trưởng Đội CSGT Phú Lâm từng chia sẻ: “Khi tiếp nhận tin báo, đơn vị có liên hệ với cơ quan CSĐT Công an quận 6 để tìm hiểu xác thực thông tin. Khi mọi chuyện chưa rõ ràng thì hay tin gia đình chuẩn bị an táng đồng chí Chuyên. Tại nhà riêng ở số 371/11 đường Hậu Giang, P.11, Q.6 đang dựng rạp, chuẩn bị đưa thi thể trung tá Chuyên về nơi an nghỉ cuối cùng. Cái chết của đồng chí Chuyên quá bất ngờ, nhiều người không tin, phải chạy đến nhà để xác thực. Phần đông anh em trong đơn vị chưa kịp tiễn đưa đồng đội xấu số…”.

Lúc ấy, một đồng chí khác trong đội trung tá Chuyên làm việc khẳng định chắc nịch rằng: “Tôi dám chắc, anh Chuyên không bị bệnh tình gì cả. Gần đây, tôi có nghe anh tâm sự bâng quơ chuyện vợ chồng lục đúc, mâu thuẫn gay gắt. Nhưng khi hỏi sâu là chuyện gì thì anh ấy không nói. Nhiều lần cũng thấy anh ấy buồn rầu, chẳng nói câu nào…”.

Số thuốc độc và kim tiêm mà bà Dư Kim Liên dùng để hạ độc giết chồng - trung tá CSGT Trần Tuân Chuyên

Nhận thấy sự việc diễn ra quá gấp gáp, gia đình phía vợ trung tá Chuyên tổ chức đưa thi thể đi an táng một cách vội vàng nên khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 6 đã đặt ra nhiều nghi vấn và ngay lập tức tổ chức lực lượng xuống hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an kết luận rằng, trên cơ thể của trung tá Chuyên có dấu vết của vết tiêm, cơ thể bốc mùi lạ. Các cán bộ pháp y bước đầu suy đoán, nạn nhân không phải tử vong do bệnh tật mà là do dấu hiệu bị đầu độc. Nhận định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan chức năng đề nghị gia đình hoãn ngày an táng nạn nhân và di chuyển thi thể về Trung tâm giám định Pháp y TP Hồ Chí Minh để tiếp tục khám nghiệm sâu, xác minh nguyên nhân tử vong.

Đồng thời, Công an quận 6 phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa hiện trường là nhà riêng của trung tá Chuyên và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Công an phát hiện nhiều dấu vết quan trọng tại nhà nạn nhân. Trong số các tang vật thu được nhận thấy có một túi nilong chứa kim tiêm và 3 lọ nhựa chứa thuốc trừ sâu với nồng độ mạnh. Cùng thời điểm, các điều tra viên phát hiện, bà Dư Kim Liên (SN 1976, vợ trung tá Chuyên) có nhiều bieur hiện bất thường nên nghi ngờ có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Vì vậy, sáng ngày 14/3, cơ quan chức năng mời bà Liên lên trụ sở làm việc. Tại đây, sau một hồi quanh co chỗi cãi, cuối cùng, ác phụ cúi đầu thú nhận đã ra tay hạ độc chồng.

Hé lộ tội ác tày trời của ác phụ đam mê cờ bạc

Những lời khai của Dư Kim Liên đã dần dần hé lộ tội ác “động trời” mà các đến các điều tra viên cũng không khỏi kinh hoàng. Bà Liên khai, thời gian gần đây thường xuyên thua cờ bạc, nợ nần chồng chất. Số tiền cả gốc lẫn lãi lớn lên từng ngày vượt quá khả năng chi trả của bà. Tính đến trước khi sát hại chồng, số tiền nợ là hơn 1 tỷ đồng. Tính đi tính lại không có kế nào xoay tiền nổi nên bà Liên quyết định nói sự thật với chồng. Trong cuộc nói chuyện, bà Liên đề nghị bán nhà để lấy tiền trả nợ nhưng trung tá Chuyên không đồng ý. Từ đó vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Sau nhiều ngày “chiến tranh lạnh”, trung tá Chuyên có đề cập đến vấn đề li hôn vì cho rằng không thể chấp nhận được người vợ hư đốn, nghiện cờ bạc và có ý định bán chỗ dung thân của chồng con để trả nợ. Về phần mình, bà Liên nghĩ, nếu ly hôn sẽ bị thiệt thòi về tài sản nên đã nảy sinh ý động sát hại chồng để độc chiếm tài sản nhằm trở nợ thua bạc. Nghĩ là làm, ngày 11/3/2012, biết chồng sẽ đi uống rượu nên bà Liên ra hiệu Thuốc tây gần nhà mua 10 vỉ thuốc ngủ, một xilanh y tế, một đôi bao tay cao su đem về cất giấu. Khoảng 19h, ông Chuyên về nhà và tiếp tục ăn nhậu cùng bạn đến 21h thì đi ngủ. Bà Liên liền tán 10 viên thuốc ngủ ra hòa với nước rồi bỏ vào hộp sữa hiệu Ensuare cho ông Chuyên uống. Đến sáng hôm sau, bà Liên thấy chồng còn thở nên đã nghĩ cách tiếp tục giết chồng cho bằng được. Bà Liên đã đến đội CSGT Phú Lâm xin phép cho chồng nghỉ 1 ngày rồi ra tiệm thuốc mua 5 viên thuốc ngủ, một ống tiêm về nhà. Sau đó, bà Liên lại tán thuốc ngủ ra, hòa vào nước rồi dùng muỗng múc đổ vào miệng chồng. Đến 20h cùng ngày vẫn thấy ông Chuyên còn thở nên bà Liên tiếp tục đến cửa hàng thuốc trừ sâu mua 2 gói thuốc dạng bột hiệu Oshin mang về nhà bỏ vào ly nhựa, hòa với nước rồi dùng xilanh tiêm thuốc vào hai bên mông của ông Chuyên.

Bị cáo Dư Kim Liên nghe tòa tuyên án

Đên 8h sáng cùng ngày (13/3), thấy chồng chưa chết, bà tiếp tục ra cửa hàng thuốc trừ sâu khác để mua chai thuôc trừ sâu dạng lỏng (hiệu Suprathion) mang về, dùng xilanh bơm thuốc trừ sâu này vào mông và bơm cả vào miệng chồng. Khoảng 1 tiếng sau thấy chồng chết bắt đầu dọn dẹp hiện trường để che giấu tội ác. Tiếp đó, bà gọi điện thông báo cho người thân, con cái rằng chồng bị đột quỵ tử vong. Cùng thời điểm, bà nhờ người thân gọi điện đến nơi làm việc của chồng báo tin buồn khiến cả cơ quan bàng hoàng vì không tin vào sự thật này. Tiếp đó, ác phụ giả vờ đau buồn, cùng người thân trong gia đình vội vã tổ chức tang lễ cho trung tá Chuyên. Tuy nhiên, màn kịch của ác phụ không hề hoàn hảo như bà ta nghĩ, cuối cùng, Công an cũng nhìn ra điểm bất thường trong cái chết của đồng nghiệp.

Ngày 26/3/2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hộ - Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với dư Kim Liên để điều tra về hành vi Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Sau một thời gian tích cực điều tra, Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan tố tụng cùng cấp tiến hành truy tố đối tượng Dư Kim Liên về tội Giết người

8h ngày 29/3/2013, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa lưu động tại Nhà văn hóa Thiếu nhi quận 6, TP.HCM xét xử vụ án Dư Kim Liên. Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Tòa hình sự TAND TP.HCM, làm chủ tọa phiên tòa. Tại phiên tòa xét xử, thái độ của bị cáo Liên hết sức bình thản, hoàn toàn không cắn rứt lương tâm về hành động của mình. Theo HĐXX, bị cáo Liên quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng trong suốt 3 ngày cho đến khi tước đoạt bằng được tính mạng của nạn nhân.

Hành vi phạm tội của bị cáo là vô cùng dã man, tàn độc. Dù đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là khai báo thành khẩn, gia đình nạn nhân (con ông Chuyên) đã xin giảm án nhưng xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX không thể giảm án cho bị cáo được mà cần phải tuyên mức án nghiêm khắc nhất để giáo dục và phòng ngừa chung. HĐXX tuyên bị cáo Liên án tử hình.

Nga Đỗ (t/h)