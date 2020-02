Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn bác tin `tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu`

Ngày 4/2, nhiều cư dân mạng chia sẻ thông tin về bức ảnh của Lương Hoàng Anh có nội dung liên quan đến tỏi Lý Sơn. Nội dung cụ thể như sau: “Năm nay, toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49kg tỏi cô đơn Lý Sơn. Tôi không dùng tỏi đảo lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này".

Chưa dừng lại, tài khoản facebook này còn rao bán tỏi với mức giá 700 nghìn đồng/300gr. Thông tin do tài khoản này đăng tải khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang. Tất cả đều nháo nhào đi tìm kiếm thông tin có thật không việc tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc sâu.

Bài đăng của Lương Hoàng Anh

Liên quan đến vụ việc tỏi Lý Sơn bị đồn nhiễm thuốc trừ sâu, sáng 5/2, tờ Tuổi trẻ đã đưa thông tin chi tiết về vụ việc này. Theo đó, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn để tìm hiểu thông tin.

Trong buổi làm việc với cơ quan báo chí , ông Việt khẳng định: “Thông tin do Lương Hoàng Anh đưa là vô căn cứ, không đúng sự thật. Chiều qua, tôi đã chỉ đạo phòng Kinh tế hạ tầng của huyện phối hợp với Công an, Phòng Văn hóa thông tin để tìm hiểu sự việc cũng như liên lạc với đơn vị truyền thông để xác minh chủ tài khoảng facebook nói trên”.

Ông Việt còn khẳng định, nếu có kết luận điều tra ông sẽ phản hồi chính thức trên trang web của UBND huyện Lý Sơn. Trong chiều ngày 5/2, huyện Lý Sơn sẽ mở cuộc họp với các ban ngành để nghe báo cáo thông tin đã xác minh, điều tra.

Ảnh Lương Hoàng Anh trên facebook

Nói về vụ việc tỏi của do mình trồng da bị đồn nhiễm thuốc sâu, một số người dân huyện Lý Sơn cho biết, đây là thông tin sai sự thật. Đồng thời họ thể hiện sự bức xúc đối với bài đăng của tài khoản trên.

Người dân huyện Lý Sơn cho biết, vụ tỏi đông xuân 2019 – 2020 mới bắt đầu thu hoạch nên không thể kết luận là năm nay toàn huyện chỉ có 49kg tỏi được.

Về tài khoản Lương Hoàng Anh, sau khi bị cư dân mạng phản ứng dữ dội đã đóng cửa facebook. Cũng theo tờ Tuổi trẻ, Lương Hoàng Anh là một doanh nhân và là vợ cũ của một diễn viên điện ảnh khá nổi tiếng. Tuy nhiên, thông tin này vẫn đợi cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Tỏi cô đơn là đặc sản của huyện đảo Lý Sơn

Xem thêm: Vụ người phụ nữ rơi từ tầng 20 xuống ở chung cư Golden Palm

Nga Đỗ (t/h)