Tóm gọn gã đàn ông nghiện ma túy bạo hành con nhỏ, trộm xe máy

Sáng 12/1, Công an xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Trịnh Vỹ (SN 1991, trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 12/1, một đối tượng nghiện ma túy đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy hiệu Sirius BKS 43X3 của ông L.Đ. (SN 960, trú thôn Phong Nam, xã Hòa Châu) đang làm ruộng. Phát hiện sự việc, ông Đ. đã tri hô kêu cứu, sau đó phối hợp cùng người dân địa phương và công an xã Hòa Châu tiến hành vây bắt đối tượng. Đối tượng sau đó bị bắt giữ và đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Tại trụ sợ, đối tượng khai mình là người nghiện ma túy , vừa thực hiện hành vi đâm bị thương cha ruột, bạo hành con nhỏ vào tối 11/1 trước đó tại nhà riêng. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn đến Hòa Châu để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi đối tượng chưa kịp lấy xe thì đã bị bắt giữ.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an quận 12, TP.HCM cho biết đơn vị đang tạm giữ hai đối tượng là Hà Quốc Việt (36 tuổi) và Dương Thảo Dương để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành bé gái 6 tuổi tên C. (thường gọi là Su). Được biết, bé C. ở cùng mẹ và cha dượng tại căn nhà trọ ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Khi ông nội đến đón cháu gái thì phát hiện trên người cháu có nhiều vết bỏng , vết bầm nghi do bạo hành. Sau đó, bé C. kể rằng mình nhiều lần bị cha dượng đánh đập, dí tàn thuốc lá vào bụng, ngực, nách và vùng kín...

Sau đó, ông nội đã đưa cháu C. về nhà và làm đơn trình báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo của ông H., Công an quận 12 đã đưa 2 đối tượng về trụ sở để làm việc. Được biết, cả Dương và Việt đều nghiện ma túy, vào thời điểm triệu tập về trụ sở, các đối tượng đều đang lên cơn thèm thuốc.

Bắt giữ nhóm đối tượng nghiện ma tuý, trộm xe máy. Clip: VTC 14

Chi Nguyễn (t/h)