Tóm gọn hai nhóm học sinh mang côn, dao, mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn tiền bạc

Hai nhóm học sinh hùng hổ cầm hung khí đến địa điểm đã hẹn để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc thì bất ngờ bị công an bao vây, bắt giữ.

Theo tin từ Zing .vn, ngày 6/1/2020, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk ) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc 2 nhóm học sinh mang theo hung khí đến điểm hẹn đã định trước để giải quyết mâu thuẫn.

Thượng tá Bùi Trung Tuấn – trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết: Tối 5/1/2020, đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân là có hai nhóm thiếu niên hẹn nhau đến khu vực siêu thị Metro (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) để đánh nhau.

Ngay lập tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk) được điều động xuống hiện trường để giải quyết vụ việc trên. Tiểu đoàn xác định, có khoảng 30 người (chủ yếu là học sinh) đang tụ tập tại khu vực siêu thị Metro.

Hai nhóm học sinh bị bắt khi chuẩn bị hỗn chiến

Tiểu đoàn đã tiến hành bao vây và bắt giữ tất cả hai nhóm đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Cơ quan điều tra thu giữ rất nhiều hung khí như gạy bóng chày, côn nhị khúc, mã tấu… Ngoài ra, đơn vị còn thu giữ 30 xe máy đã độ của nhóm này.

Về danh tính hai nhóm đối tượng trên, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, phần lớn các thành viên trong nóm là học sinh 2 trường THPT Buôn Ma Thuột và THPT Chu Văn An. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tiền bạc nên đã hẹn ra ngoài đánh nhau để giải quyết.

Cũng theo đại diện cơ quan điều tra, trong vụ hỗn chiến trên có 9 đối tượng đã bỏ học. Trong đó Công an phát hiện, 4 thanh niên dương tính với ma túy . Đây đều là những đối tượng đã bỏ học.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra sau đó đã liên hệ với phía nhà trường và phụ huynh các đối tượng đến trụ sở làm việc. Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)