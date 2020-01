Tóm gọn nhóm cẩu tặc manh động bị bắt còn lấy dao “xử” luôn cảnh sát

Ngày 5/1, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang tạm giữ nhóm đối tượng cẩu tặc manh động trên địa bàn. Các đối tượng bao gồm Nguyễn Đình Quang (29 tuổi) Nguyễn Quang Trung (30 tuổi, cùng trú xã Phúc Thọ) và Đậu Xuân Lan (52 tuổi, ngụ xóm Xuân Tình, xã Nghi Xuân), bị tạm giữ để điều tra về hành vi câu trộm chó, tiêu thụ chó do trộm cắp và chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Quang và Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Từ cuối năm 2019, cơ quan công an xác định trên địa bàn có một nhóm đối tượng mang theo vũ khí, câu trộm chó tại khu vực huyện Nghi Lộc và một số huyện lân cận như Cửa Lò, Hưng Nguyên rất manh động, bị rất nhiều người dân tố áo. Nhóm đối tượng sẵn sàng dùng hung khí chống trả để tẩu thoát, rất hung hãn và nguy hiểm, nên Công an huyện Nghi Lộc đã lập Chuyên án 0120C để điều tra, xử lý.

Trước đó, vào đêm ngày 3/1, khi đang theo dõi nhóm đối tượng, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phát hiện Quang và Trung đang có hành vi bán chó trộm cho Xuân Lan nên triển khai lực lượng để vây bắt. Bị bắt quả tang, nhóm đối tượng đã dùng dao, mác đeo theo để chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát.

Hậu quả, Quyền Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Đại úy Nguyễn Đình Cường bị thương ở đầu gối, Cán bộ Đội CSĐT, thiếu úy Nguyễn Trung Kiên bị gãy ngón tay và xương bàn tay phải. Bất chấp sự manh động của nhóm cẩu tặc, tổ công tác đã khống chế thành công các đối tượng sau đó.

Tang vật của vụ án

Tại trụ sở, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhóm cẩu tặc cũng khai nhận trước đó đã thực hiện thành công nhiều vụ trộm chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc và một số khu vực khác như TP. Vinh, Hà Tĩnh,...

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật từ các đối tượng gồm có 7 con chó các loại, tổng trọng lượng là 120kg; 3 xe máy; nhiều vũ khí như 1 súng bắn điện, 1 súng bắn bi, 1 ná cao su; 3 điện thoại di động và 2,35 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật khác. Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Your browser does not support HTML5 video.

Ổ nhóm trộm cắp chó chuyên nghiệp sa lưới

Xem thêm: Bà trùm U70 cầm đầu đường dây trộm chó quy mô lớn ở Thanh Hóa

Chi Nguyễn (t/h)