Khi tình thương cũng thua ghế chủ tịch: Chủ tịch Jang `thí` con trai ruột ở tập 10 Tầng lớp Itaewon

Bộ phim "Tầng lớp Itaewon" (Itaewon Class) tiếp tục thu hút khán giả bởi nội dung kịch tính, những pha "bẻ lái" bất ngờ của các nhân vật. Mới đây nhất, tập 10 Tầng lớp Itaewon đã khiến nhiều khán giả choáng váng khi nhận ra "mưu hè kế bẩn" của chủ tịch Jangga quyết tâm giữ vững chức vị của mình, bất chấp hi sinh con trai ruột. Sau tất cả, Jang Geun Woo nhận ra rằng mình cũng chỉ là một con tốt thí, đứng ra chịu trận bởi chính sự nhẫn tâm của bố mình.

Ở tập trước đó, chuyện tày trời năm xưa của Jang Geun Won đã bị bại lộ nhờ công của nữ chính Yi Seo. Đồng thời, cựu cảnh sát Oh cũng quyết định nói cho con gái của mình về tội lỗi năm xưa, quyết định đi đầu thú. Điều này khiến Geun Won có nguy cơ bị tống vào tù và chủ tịch Jang đứng trước mối đe dọa bị bãi nhiệm, giá cổ phiếu Jangga giảm mạnh.

30 năm cuộc đời mới được bố ôm và được nghe ông an ủi, vỗ về

Đến lúc này, Geun Won vẫn một lòng tin rằng dù thế nào thì bố sẽ chống lưng, bảo vệ cho mình, sau cùng mọi thứ sẽ lại yên ổn. Giữ vững niềm tin ấy, lại thêm màn ôm ấp mùi mẫn đầu tiên trong gần 30 năm tuổi đời của chủ tịch Jang Dae Hee, Geun Woo tự giác đến tòa án thú nhận. Anh nghĩ rằng chỉ cần thú nhận như những gì bố bảo, rồi mình sẽ an toàn chỉ sau một thời gian và bố anh cũng sẽ yên ổn.

Hóa ra tất cả chỉ là một cú lừa...

Thế nhưng, Geun Won choáng váng nhận ra tất cả những gì bố mình làm, từ cái ôm chặt vỗ về, tới lời hứa bảo vệ chỉ là lời dối trá. Jang Dae Hee làm vậy chỉ để củng cố niềm tin của "cừu non" Geun Won, để anh chàng dại khờ nhận hết mọi tội trạng. Khoảnh khắc thấy bố qua màn hình khóc lóc, tố tội chính con trai trước báo giới trong buổi họp báo, thế giới của Jang Geun Won đã nhận một cú đấm chí mạng. Sau cùng, cậu chỉ là một con tốt thí, không hề quan trọng bằng chiếc ghế chủ tịch.

Con trai ruột cũng không bằng chiếc ghế chủ tịch

Chính nhờ mưu kế kinh khủng của mình, Jang Dae Hee giữ nguyên được ghế chủ tịch, thậm chí còn hất đổ giám đốc Kang trong buổi họp cổ đông. Kế hoạch của Sae Royi thất bại, giám đốc Kang thành kẻ trắng tay, còn Jang Dae Hee thì vẫn trụ vững "ngôi vương" trong ngành ẩm thực của Hàn Quốc . Mưu kế của người đàn ông này khiến nam chính Park Sae Royi sốc đến mức nôn thốc nôn tháo, ngay cả "điên nữ" Yi Seo cũng run rẩy không thể trụ vững. Khó có thể ngờ, Jang Dae Hee có thể sẵn sàng hi sinh con trai mình chỉ để giữ lấy chiếc ghế chủ tịch.

Park Sae Royi choáng váng trước màn lật mặt của chủ tịch Jang

Với những tình tiết gay cấn, hấp dẫn, tập 10 Tầng lớp Itaewon đã khiến khán giả đứng ngồi không yên. Rating tập 10 tầng lớp Itaewon tiếp tục tặng nhẹ và chạm mốc 14.8% cho toàn quốc, 16.2% riêng tại thủ đô Seoul. Chỉ cần giữ vững đà tăng này, Itaewon Class có thể sẽ chạm mốc rating 18.1% và trở thành một trong 5 bộ phim đài cáp có rating cao nhất Hàn Quốc. Tầng Lớp Itaewon tiếp tục được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC và phát sóng trên Netflix với phụ đề tiếng Việt ngay sau đó.

Preview tập 11 Tầng lớp Itaewon

Chi Nguyễn (t/h)