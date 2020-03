Những tình tiết `bẻ lái` khó đoán tập 9 Tầng lớp Itaewon: Ngày trả giá của chủ tịch Jang sắp đến

Trong tập 9 bộ phim Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class) tuần vừa rồi, nhiều khán giả không khỏi mãn nhãn, hả hê khi chứng kiến những tình tiết "bẻ lái" hứa hẹn ngày trả giá của chủ tịch Jang và con trai Geun Won.

"Điên nữ" Yi Seo lật kèo, ghi âm hết lời khai của nam thứ phản diện

Một trong những phân cảnh khiến người xem hả hê nhất tập 9 Itaewon Class phải nhắc đến khoảnh khắc "điên nữ" Yi Seo (Kim Da Mi) giăng bẫy, bắt Jang Geun Won phải khai sạch những chuyện năm xưa. Từ việc lái xe đâm chết bố Park Sae Royi, đến việc cho người khác đi tù thay mình, toàn bộ lời thú tội của Geun Won đã bị ghi âm lại. Sau đó, Yi Seo ngay lập tức lật kèo, công khai cho Geun Won biết âm mưu của mình và không quên tạt một ly cafe vào mặt nam thứ khi anh chàng định động chân động tay với cô.

Yi Seo còn khiến khán giả vỗ tay rần trời trước màn tuyên bố ấn tượng sau khi tạt nước vào mặt Jang Geun Woo. Cô nàng thẳng thắn nói:"Tôi yêu ông chủ của mình như điên. Nhưng vấn đề là, trong đầu ông chủ chỉ toàn lũ khốn nạn nhà Jangga các người. Điều đó khiến tôi ghen tị vô cùng. Các người là lũ rác rưởi... Tôi sẽ nghiền nát các người" thẳng mặt kẻ tội đồ Geun Woo không kiêng nể.

Cựu cảnh sát Oh Byung Hun thẳng thừng từ chối giúp đỡ Jangga, quyết tâm đứng về công lý

10 năm trước đó, vì lo sợ ảnh hưởng đến công việc và gia đình , cựu cảnh sát Oh Byung Hun (Yoon Gyung Ho) đã quyết định giữ yên lặng trước vụ tai nạn của bố Park Sae Royi. Sau 10 năm dằn vặt, dường như vị cảnh sát năm xưa đã suy nghĩ thông suốt, muốn ra đầu thú. Có điều, ông Oh đã được chủ tịch tập đoàn Jangga Jang Dae Hee đích thân gặp mặt, yêu cầu cung cấp thực phẩm độc quyền cho tập đoàn và phải dừng mối quan hệ làm ăn với DanBam.

Tuy nhiên, lần này Jang Dae Hee đã sai, ông không còn có thể mua chuộc người khác bằng vật chất nữa. Oh Byung Hun không chút do dự từ chối, thậm chí còn tiết lộ cho chủ tịch Jang biết về thân phận thật của mình rằng chính mình là người biết rõ nhất vụ tai nạn năm xưa do Geun Won gây ra khiến chủ tịch Jang choáng váng.

Nam phụ tội nghiệp nhất "gọi tên" Jang Geun Won

Bị crush phũ thẳng mặt

Có thể nói Jang Geun Won xứng đáng nhận danh hiệu nam phụ tội nghiệp nhất khi liên tục bị các nhân vật khác trong phim "hành ra bã". Tuổi trẻ anh chàng từng gây tội biết bao nhiêu thì bây giờ đang phải "ăn trái đắng" bấy nhiêu. Trước đó, Geun Woo đã công khai tình cảm và theo đuổi "crush" từ thời học sinh Soo Ah (Kwon Nara). Tuy nhiên, lần này Soo Ah đã kiên quyết từ chối, thậm chí còn thẳng mặt nói rằng mình vô cùng căm ghét anh chàng, và khẳng định mình thích Sae Royi.

Đến em trai cũng dằn mặt

Chưa hết, Geun Woo sau đó tính đến DanBam để gặp mặt Yi Seo thì đã bị Geun Soo (Kim Dong Hee) chặn lại. Không còn là cậu nhóc dễ bị bắt nạt năm xưa, Geun Soo nay đã dũng cảm đỡ lại khi anh trai định đánh mình, đưa ra lời tuyên chiến ngầm dằn mặt anh trai. Câu nói của Geun Soo: "Đừng có khích tôi... biết đâu tôi sẽ sinh lòng tham với vị trí của anh đấy" đã đụng trúng nỗi lo sợ của Geun Woo rằng một ngày nào đó mình có thể bị tước quyền thừa kế.

Nhờ những tình tiết vô cùng ấn tượng và mãn nhãn trong tập 9, bộ phim Itaewon Class đã ghi thêm một kỷ lục mới. Tập 9 Tầng lớp Itaewon đã tự phá kỉ lục rating của mình, với tỉ suất 14% trên toàn quốc và 14.9% tại Seoul, Hàn Quốc vô cùng ấn tượng. Tầng Lớp Itaewon tiếp tục được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC và Netflix với phụ đề tiếng Việt ngay sau đó.

Preview tập 10 Tầng lớp Itaewon Class

Chi Nguyễn (t/h)