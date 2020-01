Tôn Thất Dũng – Bàn tay vàng điều trị bệnh tan máu bẩm sinh

Với phương pháp điều trị Tây y hiện nay, người mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải tuân thủ quá trình điều trị lâu dài, điều trị suốt đời bằng cách liên tục truyền máu và thải sắt. Tuy nhiên, người bệnh thường phải cắt bỏ lách, lượng máu truyền ngày càng nhiều hơn, tuổi thọ ngắn và thường biến dạng khi trưởng thành.

Việc truyền máu trong một thời gian dài với chi phí vô cùng tốn kém, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân thể nặng từ khi sinh ra tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỉ đồng. Trong đó, thường được bảo hiểm y tế chi trả 80%.





Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có 7% người dân trên toàn cầu mang gen bệnh máu bẩm sinh Thalassemia, 1,1% các cặp vợ chồng có nguy cơ sinh con mang bệnh hoặc mang gen bệnh Thalassemia.









Giờ đây gánh nặng phí tổn và áp lực cuộc sống của nhiều gia đình có người mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều nhờ vào một người làm thuốc: Ông Tôn Thất Dũng – Người đã nghiên cứu và cho ra phương pháp điều trị tan máu bẩm sinh hiệu quả và ít tốn kém nhất trên cơ sở tinh chế từ các dưỡng chất tại Việt Nam.

Ông Tôn Thất Dũng.







Suốt thời gian qua đã có hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh đã được ông Tôn Thất Dũng cải điều trị, hơn 200 trường hợp đã rời câu lạc bộ “truyền máu và thải sắt suốt đời", không còn phải truyền máu, thải sắt nữa và đang hoà nhập thuận lợi trở lại cộng đồng.



Theo ông Tôn Thất Dũng, bệnh tan máu bẩm sinh căn nguyên từ tim. Tim khiếm khuyết nên không thực hiện tốt chức năng bơm máu. Cần phải có phương pháp cải thiện tim, cải thiện tủy để nâng cao chất lượng máu phù hợp với tim. Khi tim khoẻ dần, sẽ chấp nhận dòng máu đỏ (đặc) hơn, và như thế, máu sẽ đủ cho vận hành cơ thể con người, người bệnh sẽ không cần phải truyền máu hay thải sắt nữa.







Điều trị bằng cao thuốc từ những dưỡng chất quý là một trong những thành tựu của ông Tôn Thất Dũng trong việc điều trị tan máu bẩm sinh.



Như trường hợp của bệnh nhân Vi Thị Bảo Ngọc (10 tuổi, trú bản Co, xã Châu Thái, Quỳ Hợp, Nghệ An), đã truyền máu từ 5 tuổi. Khoảng 2 tháng, bé phải đi viện sản nhi Nghệ An truyền máu một lần. Bệnh nhân bắt đầu dùng cao thuốc từ đầu năm 2019, đến giữa năm thì kết quả thăm khám tiến triển tốt. Đến nay, bé đã 8 tháng không truyền máu, tức tự lực về máu khoảng 5 tháng. Sức khoẻ và làn da bé ngày càng ổn định, tăng trọng 20%. Lần kiểm tra mới đây, huyết sắc tố của Ngọc đã cải thiện.



Hay trường hợp của em Nguyễn Hồng Liêm (13 tuổi, ngụ tại bản Chạp, xã Đồng Giáp, Văn Quan, Lạng Sơn), truyền máu từ 5 tuổi. Bé bắt đầu dùng thuốc của ông Dũng từ giữa năm 2018, kể từ đó thì bé không cần đến viện điều trị nữa, cơ thể phát triển tốt.

Có nhiều bệnh nhân điều trị bằng thuốc cao của ông Dũng hiện đã rời vòng “truyền máu và thãi sắt suốt đời”, khoảng 50 trường hợp đã không cần truyền máu 2 năm trở lên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Tôn Thất Dũng, địa chỉ: 8B, Đoàn Thị Điểm, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số điện thoại: 0905480582 .





Face book: Tôn Thất Dũng