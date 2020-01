Tôn Thất Dũng – Bàn tay vàng điều trị tan máu bẩm sinh

Với phương pháp điều trị Tây y hiện nay, người mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải tuân thủ quá trình điều trị lâu dài, điều trị suốt đời bằng cách liên tục truyền máu và thải sắt. Tuy nhiên, người tan máu thường phải cắt bỏ lách, truyền ngày càng nhiều và dày hơn, tuổi thọ ngắn và thường biến dạng khi trưởng thành. Việc truyền máu trong một thời gian dài với chi phí vô cùng tốn kém, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân thể nặng từ khi sinh ra tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỉ đồng. Trong đó, thường được Bảo hiểm y tế cho trả 80%, tức khoảng 2,4 tỷ đồng. Tan máu bẩm sinh là căn bệnh mà bảo hiểm y tế trang trải rất lớn.











Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có 7% người dân trên toàn cầu mang gen bệnh máu bẩm sinh Thalassemia, 1,1% các cặp vợ chồng có nguy cơ sinh con mang bệnh hoặc mang gen bệnh Thalassemia.









Giờ đây gánh nặng phí tổn và áp lực cuộc sống của nhiều gia đình có người mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều nhờ vào một người làm thuốc: ông Tôn Thất Dũng – Người đã nghiên cứu và cho ra phương pháp điều trị tan máu bẩm sinh hiệu quả và ít tốn kém nhất trên cơ sở tinh chế từ các dưỡng chất tại Việt Nam.





Ông Tôn Thất Dũng







Suốt thời gian qua đã có nhiều trăm bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh đã được ông Tôn Thất Dũng cải thiện và hơn 200 trường hợp đã rời câu lạc bộ “truyền máu và thải sắt suốt đời"” , không còn phải truyền máu, thải sắt nữa và đang hoà nhập thuận lợi trở lại cộng đồng.



Theo ông Tôn Thất Dũng, bệnh tan máu bẩm sinh căn nguyên từ tim, tim khiếm khuyết nên không thực hiện được chức năng bơm máu tốt của mình, nên cần phải hiểu được cốt lõi này, từ đó có phương pháp cải thiện tim, cải thiện tủy để nâng cao chất lượng máu phù hợp với tim. Khi tim khoẻ dần, sẽ chấp nhận dòng máu đỏ (đặc) hơn, và như thế, máu sẽ đủ cho vận hành cơ thể con người, và người bệnh sẽ không cần phải truyền máu hay thải sắt nữa.







Điều trị bằng cao thuốc từ những dưỡng chất quý là một trong những thành tựu của ông Tôn Thất Dũng trong việc điều trị tan máu bẩm sinh.



Như trường hợp của VI THỊ BẢO NGỌC, là tên cô bé tan máu bẩm sinh 10 tuổi, truyền máu từ 5 tuổi. Khoảng 2 tháng, bé đi viện sản nhi Nghệ An truyền máu. Bé ngụ tại Bản Co, xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, con chị Vi Thị Hiệp, 0827747470. Gia đình liên hệ cho bé dùng cao thuốc từ đầu năm 2019, tháng 5/2019, bé đi viện, có truyền máu. Sau lần đi viện này, thấy bé khoẻ, không mệt, nên gia đình cho bé xuất viện. Đến nay, bé đã 8 tháng không truyền, tức tự lực về máu khoảng 5 tháng. Sức khoẻ và làn da bé ngày càng ổn định. Bé tăng trọng 20% cơ thể, từ 16kg lên 19kg, ít ốm vặt hơn nhiều. Làn da bé hồng hào hơn, ăn ngủ, sinh hoạt, học tập lớp 4 bình thường. Hôm rồi, bé đi viện, huyết sắc tố đã cải thiện, trước thường trên 60, nay 86, nên không phải truyền. Tôi vừa nhận tin nhắn từ mẹ bé "vừa rồi cháu mới đưa con đi khám, máu của bé vẫn được 86, cháu mừng lắm, chú ạ". Xin chúc mừng cô bé ở Quỳ Hợp rời câu lạc bộ "truyền máu và thãi sắt suốt đời".



Hay trường hợp của em NGUYỄN HỒNG LIÊM, 13 tuổi, truyền máu từ 5 tuổi. Bé ngụ tại Bản Chạp, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, Lạng Sơn, con chị Hà Thị Son, Số điện thoại 0979704393. Giữa năm 2018, tôi nhận tin nhắn từ mẹ bé "cháu đang ở viện, có người cùng phòng mách cho cháu bảo đang lấy thuốc ở chỗ chú và uống. Có nhiều người uống thuốc chú khỏi rồi, không cần phải đi tryyền nữa". Sau khi rời viện, bé bắt đầu dùng cao thuốc. Việc dùng cao thuốc thuận lợi, bé không mệt nữa nên xuất viện. Độ hơn nửa năm sau, đầu tháng 4/2018, bé gặp cảm sốt khi thời tiết chuyển mùa, gia đình đưa bé đi viện, chỉ truyền một bịch máu nhỏ. Từ đó bé chưa đi viện nữa. Đến nay, sau một năm rưỡi dùng cao thuốc, bé chỉ truyền 1 lần. Và gần 10 tháng nay không truyền nữa, nhưng bé vẫn phát triển ổn định, thuận lợi, Bé tăng trọng 20% cơ thể, từ 32kg lên 38kg. Hiếm bệnh vặt, làn da có nét hống hơn trước, môi hồng. Bé học thuận lợi lớp 7, có da có thịt và chạy nhảy như người bình thường.







Đó là hai người bệnh mà ông Tôn thất Dũng viết nên Dòng cảm nghĩ gần đây. Hiện đã có hơn 230 Dòng cảm nghĩ về những người bệnh tan máu rời vòng “truyền máu và thãi sắt suốt đời”. Trong đó, khoàng 50 trường hợp đã không cần truyền máu 2 năm trở lên. Hiện nay, vẫn còn rất nhiều trường hợp bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh, không phải gia đình nào cũng có điều kiện chạy chữa, truyền máu được. Vì thế, tham khảo cao thuốc cải thiện tan máu bẩm sinh của ông Tôn Thất Dũng là một chọn lựa cho người tan máu.







Thông tin chi tiết liên hệ:







Ông Tôn Thất Dũng, địa chỉ: 8B, Đoàn Thị Điểm, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số điện thoại: 0905480582 .





Face book: Tôn Thất Dũng