Tổng thống Brazil biểu tình phản đối chỉ thị 'ở nhà' giữa dịch COVID-19

Trước sắc lệnh yêu cầu "ở nhà" do các thống đốc ban hành, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã thể hiện sự phản đối bằng cách tham gia biểu tình cùng hàng trăm người khác vào ngày 19/4.

Cuộc biểu tình xảy ra ngày hôm qua với khoảng hơn 600 người, xảy ra bên ngoài một doanh trại quân đội ở thủ đô Brasilia. Cuộc biểu tình nhằm kêu gọi quân đội can thiệp vào việc xử lý đại dịch COVID-19 ở Brazil và yêu cầu đóng cửa Quốc hội.



Cùng với Tổng thống Jair Bolsonaro, nhiều người đã giơ cao biểu ngữ kêu gọi về vấn đề này. Đứng trên thùng một chiếc xe bán tải, Tổng thống Bolsonaro nói với đám đông rằng: "Tôi ở đây vì tôi tin vào các bạn, các bạn ở đây vì tin tưởng vào Brazil".

Tuy nhiên, ông Bolsonaro không đưa ra phản hồi nào trước lời kêu gọi can thiệp quân sự của đám đông và yêu cầu đóng cửa Quốc hội. Thay vào đó, người đứng đầu Brazil kêu gọi người dân: "Hãy mạnh mẽ chiến đấu vì đất nước. Hãy tin tưởng vào Tổng thống của mọi người, tôi sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ điều quan trọng nhất của chúng ta, chính là nền dân chủ và tự do".



Nhiều tuần qua, ông Bolsonaro liên tục chỉ trích các biện pháp kiểm dịch từng phần của thống đốc các bang, liên quan đến việc yêu cầu người dân ở nhà để ngăn chặn virus lây lan được tiến hành ở những bang đông dân nhất như Sao Paulo và Rio de Janeiro.



Ngày 16/4, ông mới sa thải Bộ trưởng Y tế Luiz Mandetta - người ủng hộ các biện pháp hạn chế mà theo ông Bolsonaro, nó có thể hủy hoại nền kinh tế đất nước. Đến ngày 17/4, vị tổng thống Brazil đã kêu gọi nối lại hoạt động kinh doanh trên cả nước.



Tính đến hết 19/4, đất nước 210 triệu dân đã ghi nhận 38.654 người nhiễm COVID-19 với 2.462 trưởng hợp tử vong. Trước tình hình này, các bang như Sao Paulo và Rio de Janeiro đã quyết định mở rộng các biện pháp cách ly xã hội

Tuy nhiên, ông Bolsonaro nhiều lần lên tiếng phản đối và khẳng định, COVID-19 chỉ là bệnh cúm thông thường.

Thùy Nguyễn