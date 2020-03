Truyền thông loan tin Tổng thống Brazil dương tính với COVID-19

Ngày 13/3, báo Guardian dẫn tin từ truyền thông Brazil cho biết, Tổng thống Jair Bolsonaro của Brazil đã dương tính với virus corona chủng mới.



Theo đó, tờ Jornal O Dia cho hay, kết quả dương tính mới là xét nghiệm sơ bộ lần đầu tiên và Tổng thống Bolsonaro sẽ được xét nghiệm lần hai.

Tổng thống Jair Bolsonaro trước đó có dùng bữa với Tổng thống Trump (Ảnh: AFP)

Trước đó cùng ngày, ông Jair Bolsonaro nói rằng, "trong vài giờ tới" ông sẽ biết liệu mình có nhiễm virus corona chủng mới hay không. Trong khi đó, Eduardo Bolsonaro, con trai của ông Bolsonaro và hiện là một nghị sĩ, nói rằng cha ông "không cho thấy bất kỳ triệu chứng bệnh nào".



Giới truyền thông Brazil ngày 12/3 cho biết, ông Fábio Wajngarten, thư ký báo chí của Tổng thống Bolsonaro đã được xét nghiệm dương tính với virus sau khi trở về nhà với các triệu chứng giống như cúm. Hiện, ông đang đợi kết quả xét nghiệm lần hai.



Qua một đoạn video phát trực tiếp trên Facebook hôm 12/3, Tổng thống Bolsonaro, có đeo khẩu trang, nói: "Tôi đang đeo khẩu trang vì chúng tôi vừa quay về sau chuyến đi tới Mỹ. Một trong những người đi cùng chúng tôi đã được xét nghiệm ở Sao Paulo và cho kết quả dương tính".



Nếu kết quả được xác nhận, hiện Tổng thống Jair Bolsonaro là nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới bị nhiễm virus corona chủng mới.

