Tổng thống Mỹ khẳng định không có triệu chứng của COVID-19

Phát biểu với phóng viên tại trụ sở Quốc hội Mỹ sau cuộc họp với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa về biện pháp đối phó với COVID-19, Tổng thống Trump khẳng định: "Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn. Tôi sẽ làm điều đó (xét nghiệm). Tôi chỉ không thấy có lý do để làm... Tôi cảm thấy vô cùng khỏe mạnh."

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết, con số chính thức các binh sĩ và nhân viên liên quan nhiễm SARS-CoV-2 có khả năng thấp hơn con số thực tế, khi mà đã có binh sĩ Mỹ thứ 2 xét nghiệm dương tính với virus.

Trong khi đó, theo Sputnik, Thống đốc bang New Jersey của Mỹ, ông Phil Murphy ngày 10/3 thông báo, bang này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thống đốc Murphy nêu rõ: "Chúng tôi lấy làm tiếc phải thông báo ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19 tại New Jersey. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình (bệnh nhân) trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi vẫn duy trì thận trọng và nỗ lực hết sức có thể, ở tất cả các cấp chính quyền, nhằm bảo vệ người dân New Jersey."