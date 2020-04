Mỹ hạn chế nhập cư, tạm dừng cấp thẻ xanh để ngăn chặn dịch COVID-19

Ngày 22/4 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã ký sắc lệnh hành pháp hạn chế nhập cư nhằm tạm dừng việc cấp thẻ xanh. Theo ông Trump, động thái này sẽ hạn chế dịch bệnh lây lan, bảo vệ việc làm của người dân Mỹ giữa bối cảnh COVID-19 ngày càng bùng phát.

Theo nguồn tin từ phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Trump nêu rõ trong cuộc họp báo hàng ngày về dịch bệnh COVID-19 tại Nhà Trắng: "Để bảo vệ những người lao động Mỹ tuyệt vời của chúng ta, tôi đã ký một sắc lệnh hành pháp tạm thời đình chỉ nhập cư vào Mỹ. Sắc lệnh này sẽ đảm bảo những người thất nghiệp ở Mỹ thuộc mọi tầng lớp, hoàn cảnh xã hội sẽ trở thành những người đầu tiên tìm được việc làm khi nền kinh tế mở cửa trở lại".

Bên cạnh đó, ông Trump cũng khẳng định, động thái này còn giúp đảm bảo nguồn lực chăm sóc Sức Khỏe cho các bệnh nhân Mỹ chịu tác động của đại dịch. Động thái này được tiến hành trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 với 22 triệu người thất nghiệp. Theo ông Trump, nếu chính phủ không can thiệp kịp thời có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp luôn duy trì ở mức cao và nền kinh tế Mỹ sẽ rất lâu mới có thể phục hồi.

Động thái này của Mỹ cũng được cho là nằm trong dự kiến. Theo thông tin trước đó, sắc lệnh này sẽ có thời hạn trong 60 ngày, ảnh hưởng nhiều nhất đến những người đang nộp hồ sơ xin thẻ thường trú hoặc thẻ xanh, ngoại trừ những người làm trong ngành chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, những lao động mùa vụ vẫn được phép ở Mỹ.

Ông Trump khẳng định, việc ngưng cấp thẻ xanh này nhằm giảm dòng người nhập cư vào Mỹ. Trong cuộc họp báo hôm 22/4, ông cho biết, việc tất yếu hàng đầu là phải "chăm lo cho lao động Mỹ".

Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ trang Bloomberg nhận định, động thái này của Mỹ có thể làm phức tạp thêm nỗ lực hồi phục của doanh nghiệp cũng như người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Theo ông Joe Biden - ứng viên tổng thống tiềm tàng của Đảng Dân chủ khẳng định, việc làm của Tổng thống Donald Trump đang cố đánh lạc sự chú ý của người dân ra khỏi phản ứng chậm chạp của ông về dịch bệnh tại nước này.

CNN dẫn lời một quan chức thạo tin cho biết, sắc lệnh sẽ chỉ áp dụng đối với thẻ xanh, không áp dụng cho visa đi làm bởi visa đi làm phức tạp hơn và cần thêm thời gian để bàn thảo. Bên cạnh đó, nhiều người ở Mỹ theo diện visa đi làm đang làm các công việc liên quan đến đại dịch.



