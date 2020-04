Tổng thống Nga Putin từng tiếp xúc trực tiếp với Giám đốc BV nhiễm COVID-19, không dùng đồ bảo hộ

Hôm qua ngày 31/3, vị Giám đốc một Bệnh viện tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở thủ đô Moscow (Nga) thông báo, ông vừa nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đặc biệt, tuần trước ông vừa có buổi gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cụ thể, Giám đốc bệnh viện Kommunarka - ông Denis Protsenko thông báo, dù nhận kết quả dương tính với COVID-19 nhưng ông vẫn cảm thấy khá khỏe mạnh. Chia sẻ trên Facebook ông cũng cho biết, bản thân đang tự cách ly tại văn phòng và vẫn tiếp tục làm việc, giám sát và cập nhật thông tin trên Facebook thông báo cho người dân về hoạt động của bệnh viện và bệnh nhân lên mạng hàng ngày.

Vị quan chức cấp cao trong tuyến đầu chống dịch ở Moscow từng trực tiếp đưa Tổng thống Putin đi tham quan bệnh viện. Khi ông Denis Protsenko gặp Tổng thống Nga, Tổng thống Putin có mặc đồ bảo hộ đi thăm bệnh viện Kommunarka. Tuy nhiên sau đó, khi nói chuyện với Giám đốc Protsenko, Tổng thống Putin lại không mang đồ bảo hộ.

Sau khi biết tin ông Protsenko nhiễm virus, người phát ngôn Điện Kremlin cũng đã lên tiếng trấn an rằng, Tổng thống Putin luôn xét nghiệm COVID-19 thường xuyên và không có lý do để lo ngại về Sức Khỏe của ông, mọi chuyện hiện tại vẫn ổn.



Trước đó, ngày 27/3, Điện Kremlin cũng thông báo về 1 ca nhiễm COVID-19 trong chính quyền Tổng thống Putin. Tuy nhiên, người này không tiếp xúc với ông Putin, mọi biện pháp cần thiết đã ngay lập tức được thực hiện để ngăn virus lây lan.

Hôm qua 31/3, các nhà lập pháp Nga đã công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến dịch COVID-19, qua đó những trường hợp vi phạm lệnh phong tỏa sẽ phải nhận án phạt, trường hợp nghiêm trọng nhất có thể đối mặt án tù giam 7 năm.

Trong 24h qua, Nga ghi nhận thêm 500 ca mắc mới. Tính đến sáng 1/4, trên toàn nước Nga đã ghi nhận tổng cộng 2.337 người nhiễm COVID-19 với 17 trường hợp tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19

Thùy Nguyễn (t/h)