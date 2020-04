TT Trump gửi lời cảm ơn Việt Nam khi phối hợp cung cấp 450.000 bộ quần áo bảo hộ chống dịch COVID-19

Cụ thể, trên Twitter cá nhân, Tổng thống Trump viết: "Sáng nay, 450.000 bộ quần áo bảo hộ đã hạ cánh xuống Dallas, Texas. Điều này đã trở thành hiện thực nhờ quan hệ đối tác giữ 2 công ty lớn của Mỹ - DuPont và FedEx – và những người bạn ở Việt Nam. Chân thành cảm ơn!”.

Hôm qua, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cũng cho biết đã làm việc với Chính phủ Việt Nam về việc tạo điều kiện cho công tác giao nhận, phê duyệt cần thiết để đẩy nhanh việc chuyển giao trang thiết bị bảo hộ cá nhân cho Mỹ.

Theo PV của TTXVN tại Mỹ, trước đó lô hàng thiết bị y tế phòng chống dịch đầu tiên đã được Việt Nam gửi đến Mỹ. Hãng hàng không FedEx vận chuyển lô hàng này, thể hiện nỗ lực hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Mỹ.



Trong số 2 lô hàng đầu tiên, chuyến hàng thứ nhất với hơn 450.000 bộ quần áo bảo hộ DuPont được sản xuất tại Việt Nam đã rời Hà Nội ngày 7/4. Nhằm giải quyết nhu cầu khẩn cấp về trang biết bị bảo hộ cho các nhân viên tuyến đầu ứng phó với dịch COVID-19 ở Mỹ, Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ đã ký hợp đồng với FedEx để nhanh chóng chuyển giao các bộ đồ bảo hộ cho Kho dự trữ chiến lược quốc gia Mỹ.



Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, Chính phủ Mỹ và Việt Nam đã tiến hành hợp tác. Cụ thể, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã hợp tác với các quan chức Việt Nam để theo dõi cũng như ứng phó với tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Dan Kritenbrink, Mỹ đã đầu tư hơn 706 triệu USD hỗ trợ y tế Việt Nam suốt 20 năm qua. Mỹ cũng hỗ trợ kỹ thuật và tài chính đáng kể trong việc ngăn chặn, phát hiện và ứng phó những bệnh truyền nhiễm quan trọng và mới nổi trong thập kỹ qua. Trong thời điểm quan trọng chống dịch COVID-19, các khoản đầu tư 2 nước đã dần mang lại kết quả, thiết lập được mối quan hệ giữa các chuyên gia y tế Mỹ và Việt Nam.

Mới đây, USAID công bố hỗ trợ y tế bổ sung 2,9 triệu USD nhằm giúp chính phủ Việt Nam tăng tốc các hệ thống phòng thí nghiệm, tăng cường phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và giám sát dựa trên sự kiện, hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật ứng phó nhanh chóng, truyền thông rủi ro và phòng ngừa và kiểm soát nhiễm bệnh.

Trong bối cảnh Mỹ đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, nền y tế đang phải chịu áp lực nặng nề đặc biệt là sự thiếu hụt về các sản phẩm bảo hộ y tế, việc Việt Nam hỗ trợ một phần các sản phẩm liên quan thể hiện tinh thần tương trợ với các nước đối tác, với nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà



Thùy Nguyễn (t/h)