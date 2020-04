Tổng thống Trump nêu ý tưởng táo bạo về việc tiêm chất khử trùng chữa COVID-19

Zing.vn dẫn lại NBC News cho biết, trong cuộc họp báo hôm 23/4 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất việc tiêm chất khử trùng vào người bị nhiễm COVID-19 để ngăn ngừa virus lây lan.



Lý luận của ông Trump được đưa ra khi ông Bill Bryan - cố vấn khoa học và công nghệ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, trình bày nghiên cứu cho thấy virus không sống lâu ở môi trường có nhiệt độ cao.



Do đó, Tổng thống Trump đã đưa ra kết luận cho rằng: “Chất khử trùng có thể diệt virus trong một phút. Có cách nào chúng ta dùng chất này để tiêm vào bên trong hoặc súc rửa không?” Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ loại chất khử trùng mình đề cập đến là gì.

Ngay lập tức, tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng đã vấp phải hàng loạt phản đối đến từ các chuyên gia và các nhà khoa học. Theo Tiến sĩ Irwin Redlener, Giám đốc Trung tâm phòng chống thiên tai tại Đại học Columbia, đề xuất của ông Trump hết sức nguy hiểm.



Giáo sư y khoa tại Đại học East Anglia Paul Hunter nói rằng, nếu tiêm chất khử trùng có thể không chết vì COVID-19 mà chết vì loại chất này. Parastou Donyai - giáo sư về dược phẩm Giáo sư y khoa tại Đại học East Anglia Paul Hunter nói rằng, nếu tiêm chất khử trùng có thể không chết vì COVID-19 mà chết vì loại chất này. Parastou Donyai - giáo sư về dược phẩm xã hội tại Đại học Reading cũng khẳng định, đề xuất của ông Trump gây sốc và phản khoa học.



Gay gắt hơn, Vin Gupta – bác sĩ và chuyên gia chính sách y tế toàn cầu khẳng định, ý tưởng này thật vô trách nhiệm. Việc tiêm hay ăn bất cứ sản phẩm làm sạch nào là cách người ta thường làm khi muốn tự tử.



Giáo sư chính sách công tại Đại học California (cựu Bộ trưởng Lao động) ông Robert Reich cũng đăng dòng Tweet cho biết, thông báo của ông Trump đang gây nguy hiểm cho Giáo sư chính sách công tại Đại học California (cựu Bộ trưởng Lao động) ông Robert Reich cũng đăng dòng Tweet cho biết, thông báo của ông Trump đang gây nguy hiểm cho Sức Khỏe cộng đồng, mọi người không nên uống thuốc khử trùng và nên lắng nghe các chuyên gia.



Tuy nhiên, không lâu sau đó PLO dẫn lại thông tin từ The Straits Times cho thấy, ngày 24/4 (giờ địa phương) Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định bình luận trước đó của ông về việc tiêm chất khử trùng để diệt COVID-19 chỉ mang tính châm biếm.

Cụ thể, trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 24/4, Tổng thống Trump nói với báo giới rằng: "Tôi đã đặt một câu hỏi châm biếm với các phóng viên chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra".

Trước đó, ông Trump cũng nhiều lần nếu ra các phương pháp điều trị COVID-19 trong các cuộc họp báo như ca ngợi hydroxychloroquine, một loại thuốc chống sốt rét như liệu pháp điều trị hiệu quả căn bệnh. Đương nhiên, ý tưởng này cũng bị các quan chức y tế mạnh mẽ phản đối.



Thùy Nguyễn (t/h)