Tổng thống Trump tuyên bố ngưng tài trợ WHO do 'thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ cơ bản'

Theo ông Trump, mỗi năm Mỹ tài trợ 400 đến 500 triệu USD cho WHO trong khi Trung Quốc chỉ đóng góp khoảng 40 triệu USD; thế nhưng WHO lại chỉ mải mê "tập trung vào Trung Quốc".

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng cấp kinh phí cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong cuộc họp báo hàng ngày của nhóm đặc trách chống COVID-19 của Nhà Trắng.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng dành phần lớn thời gian chỉ trích WHO trong việc đối phó với dịch COVID-19 trong việc kiểm soát dịch bệnh. "WHO đã thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ cơ bản của mình nên phải chịu trách nhiệm. Đã có quá nhiều người phải trả giá bằng mạng sống do lỗi lầm của họ", Wall Street Journal dẫn lời ông Trump nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Thông báo trên được đưa ra khi ông Trump tức giận do phản ứng của ông trước đại dịch bị chỉ trích. Ông cũng đang cố gắng lấy lại danh tiếng cho mình và quyết định "ngừng cấp ngân sách cho WHO và điều tra làm rõ vai trò của tổ chức này trong việc che giấu thông tin và không quản lý được sự lây lan của dịch COVID-19".





Theo ông Trump, mỗi năm Mỹ tài trợ 400 đến 500 triệu USD cho WHO trong khi Trung Quốc chỉ đóng góp khoảng 40 triệu USD; thế nhưng WHO lại chỉ mải mê "tập trung vào Trung Quốc". Ông cũng khẳng định, Mỹ luôn là nước đóng góp tài chính nhiều nhất cho WHO từ khi tổ chức này thành lập năm 1948. Tuy nhiên, WHO đã không thu thập cũng như chia sẻ thông tin một cách kịp thời và minh bạch.



Dù là nhà bảo trợ chính cho WHO, thế nhưng tổ chức này đã phản đối mọi quyết định của Mỹ. Cụ thể, WHO không đồng ý việc áp dụng giới hạn đi lại với Trung Quốc và theo TT Trump, chính quyết định này đã khiến đại dịch lan rộng và nhiều người tử vong.



Ngoài ra, tổng thống Trump cũng nhiều lần khẳng định, việc áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại với Trung Quốc là quyết định đúng đắn, rằng ông đã phản ứng sớm với các cảnh báo về sự nguy hiểm của dịch COVID-19. Chính quyết định này đã cứu sống hàng nghìn người, ông Trump khẳng định trong buổi họp báo ngày 14/4.

Ngoài việc đổ lỗi khiến dịch bệnh tăng "gấp 20 lần" gây thiệt hại lớn về người và của, ông Trump còn cáo buộc WHO không điều tra việc virus corona chủng mới có thể lây lan nhanh chóng từ ngường sang người; không xác minh những nguồn tin từ Vũ Hán. Theo ông Trump, WHO còn thiên vị Trung Quốc khi lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo cho quốc gia này.

Ngoài Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Pompeo cũng chỉ trích Trung Quốc che đậy thông tin về dịch bệnh, làm lãng phí quãng thời gian quan trọng ban đầu để khống chế dịch, khiến dịch bệnh lây lan đến Mỹ. Trong khi đó, WHO lại thường xuyên ca ngợi những nỗ lực chống dịch của chính phủ Trung Quốc.



Quyết định rút tài trợ WHO được đưa ra sau nhiều tuần tranh cãi qua lại giữa Mỹ, Trung Quốc và WHO về việc kiểm soát dịch bệnh. Theo một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ, việc ngưng tài trợ sẽ có hiệu lực ngay lập tức.



Tính đến sáng 15/4, nước Mỹ ghi nhận tổng cộng 613.886 ca nhiễm COVID-19 với 26.047 người tử vong. Cả số người nhiễm và tử vong ở nước này đều đứng đầu thế giới.



Your browser does not support HTML5 video.

Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4



Thùy Nguyễn (t/h)